美国政治不稳导致美元走低 市场静待美国非农数据--FXTM富拓

路透香港8月2日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

美元走势黯然失色，美元兑一篮子全球货币波动于14个月低点附近，美国政治风波不断抑制了美国未来几个月再次加息的前景。美元人气已然非常看跌，有关白宫联络主任Anthony Scaramucci上任不到10天即被解职的报导更是为空头提供了新的抛售机会。市场对特朗普推进税改和实施财政刺激措施的信心减弱令美元面临进一步下行风险。

美元于7月份连续第五个月下跌，对于美元而言，今年无疑是一个艰难的交易年。随着8月份的到来，政治风险加之通胀持续低迷给美元带来更大的压力，美元兑其他主要货币料继续走软。

投资者将注意力转向周五的美国非农，以期从中进一步了解美国经济和劳动力市场状况。从技术角度看，日线图上美元指数严重看跌。若该指数有效跌破93.00，则将进一步跌向92.00支撑位。

随着宏观经济基本面改善，中国经济信心稳步上升，人民币多头料进一步施压美元/人民币走势。技术交易员密切关注6.7000元支撑位。若该汇率一再跌至6.7000元下方，则可能进一步下探6.6500元。

**美元疲软利好英镑**

受英国7月制造业采购经理人指数攀升至55.1提振，英镑兑美元升至10个月最高点。7月份，英国制造业增长自七个月低点反弹，投资者对英国经济衰退的担忧已有所缓解。本周以来英镑走势强劲，周二发布的积极经济数据令英镑获得支持，不过英镑/美元回升的主要驱动力仍是美元疲软。

本周对英镑而言很重要，周四英国将公布服务业PMI数据、英国央行政策决定以及最新的季度通胀报告，英镑料大幅波动。美元低迷已推动英镑/美元升至1.3200美元上方，若该汇率日收盘再次突破1.3200美元，则有望进一步上行。

**黄金**

7月份，黄金市场交投活跃；美联储对通胀的谨慎看法打击了美元走势、严重拖累了加息预期，黄金多头获得鼓舞。周二，由于投资者获利回吐，金价小幅走低。从技术角度看，日线图上金价看涨，突破1,270美元后，金价将继续挺进1,280美元。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。