G7领导人警告俄罗斯可能将为乌克兰的行动付出更大代价

路透华盛顿7月30日 - 七国集团(G7)领导人周三发表联合声明警告俄罗斯，如果俄罗斯就其乌克兰政策不改弦更张，将可能面临进一步经济制裁。

七国集团领导人的声明显示了其成员国对俄罗斯的立场一致。他们严厉批评俄罗斯在乌克兰的行动，指俄罗斯的行为损害了“乌克兰的主权、领土完整和独立。”七国集团由美国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和英国组成。

“俄罗斯仍然有选择令冲突降温途径的机会，”七国集团在声明中说，“不过，如果俄罗斯不这样做，仍然一意孤行，我们准备好要俄罗斯付出更大代价。”

七国集团领导人呼吁，在7月17日马航客机在乌克兰东部坠机现场发生冲突的各方实施停火。

他们也呼吁，在乌克兰东部的乌克兰军队和亲俄分离主义者达成一个可持续的停火协议。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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