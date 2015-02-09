G20会议：全球成长策略必须包括结构性改革--WSJ英美财长联名文章

亚股受业绩提振连涨三日 FBI局长被开除令美元涨势止步
路透香港5月10日 - 亚洲股市周三连续第三日上涨，投资者聚焦于上市公司的强劲业绩；美元则部分回吐了近期因政治紧张气氛升温而带来的涨幅。
路透伊斯坦布尔2月9日 - 在华尔街日报周日晚间刊出的一篇联名评论文章中，美国财政部长杰克卢及英国财政大臣欧思邦指出，任何全球经济成长的政策，都必须包括结构性改革及财政与货币政策。
这篇在20国集团(G20)财长和央行总裁伊斯坦布尔会议召开前夕刊登的评论称，旨在提高生产率和提升生活水平的改革至关重要，这包括基础设施投资和对小型企业的支持。
“我们在G20传递的讯息是：各国政府必须动用手上的全套工具，支持经济并实现G20集体目标--强劲、可持续、平衡的全球经济增长，”两位财长指出。
二人还表示，希腊应该在与欧洲和国际伙伴密切磋商之下，对改革、复苏和经济增长采取一套可信且全面性的作法。(完)
(编译 王洋; 审校 蔡美珍)
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路透香港5月10日 - 亚洲股市周三连续第三日上涨，投资者聚焦于上市公司的强劲业绩；美元则部分回吐了近期因政治紧张气氛升温而带来的涨幅。
路透布鲁塞尔5月9日 - 三位知情人士周二说，欧盟反垄断当局将批准芯片制造商博通(Broadcom 以55亿美元并购Brocade；此前博通已做出让步，方便客户及对手使用公司和竞争对手的产品。
日本央行最近一次政策会议的意见总结呼应了黑田东彦的上述评论，一位委员认为无需调整央行的10年期公债收益率目标，因为央行可以灵活上调或降低购债规模。