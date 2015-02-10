G20誓言必要时在货币及财政政策采取果断行动--公报草稿

路透伊斯坦布尔2月10日 - 路透周二取得的20国集团(G20)公报草稿显示，G20将承诺必要时在货币及财政政策果断行动，以化解经济持续停滞风险。

这份公报准备周二稍晚由G20部长会议通过，公报内容指出部分发达经济体面临长期低通胀、成长低迷及需求疲软的风险。

“相应的，我们将继续审视我们的货币和财政政策的制定，若有必要将采取果断措施，”草稿中称。

公报草稿称，乐见部分主要经济体前景看好，但对全球经济整体状况的评价不高，称增长并不均衡且贸易增长缓慢。

“部分国家经济增长潜能有所下降，需求依然疲弱，就业前景仍黯淡，且收入不均衡现象加剧，”草稿称。

草稿指出，欧元区和日本的经济增长放慢，一些新兴市场经济体的成长也减慢；而一些低收入发展中国家的经济仍强劲增长，不过近来有些放缓。

公报草案乐见欧洲央行的量化宽松，并称此举将进一步支撑欧元区复苏；不过德国对于欧洲央行量化宽松存有顾虑。

公报草案称，部分拥有较为强劲成长前景的发达经济体更加接近“政策正常化”。这相当于认可了市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将升息的预期。

不过公报草案也提出警告，“在货币政策走向分歧以及金融市场波动升高之际，制定决策时应该审慎擘划并清晰沟通，以将负面溢出效应降至最低。”

公报草案称油价大跌将提振全球经济成长，但油价前景仍具不确定性，而G20将密切关注商品市场。

公报草案指出，G20成员国将保持财政政策弹性，将近期经济现状纳入考量，同时宣示要让让债务与产出之比走上可持续的轨道。

公报草案也捎带提及弹性汇率，宣誓将坚守先前的汇率承诺；当中也提到G20成员国对于IMF配额改革持续延宕深感失望，呼吁美国采取行动以推动改革。(完)

(编译 蔡美珍/孙茉莉/张明钧; 审校 张若琪/徐文焰/张涛)

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