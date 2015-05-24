一周焦点：G7财长本周开会 讨论全球疲弱经济及希腊问题

路透伦敦5月24日 - 全球经济成长徘徊不前，通胀压力低迷，且债市走势震荡，在这样的背景下，全球主要发达国家财长本周将齐聚德国。

在他们的议程中，希腊及其如何继续留在欧元区将是重要话题。周五美国将公布的数据几乎肯定会显示该国上季萎缩，会谈可能还会就此着墨。

“希腊和欧元区其他国家的协商陷入僵局，渐失耐心的德国总理默克尔警告称，必须在本月底前达成协议，”渣打资深分析师Thomas Costerg称。

希腊执政党一位高级议员周三表示，希腊无法向国际货币基金组织(IMF)偿还6月5日到期的贷款，除非国际金主释放更多援助。这是对希腊处在违约边缘的最新警告。

分析师基本认为，希腊资金紧张问题益发迫切，要避免破产迟早需要新的援助。

默克尔与法国总统奥朗德(Francois Hollande)周四在里加的欧盟峰会间隙与希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)举行会谈，期望加速解决希腊债务危机。

由于欧元区企业增长放缓，中国制造业活动萎缩，市场观察者一直寄望美国经济成长能够提速。

但上周初步的路透调查预估，周五将公布的美国第一季经调整国内生产总值(GDP)料大幅下修为衰退0.7%。

“2014年第四季成长仅2.2%后，2015年第一季也表现不佳，因此过去两季成长极其有限，”德意志银行美国经济首席分析师Joseph LaVorgna表示。

“因此，市场参与者开始怀疑美国经济是否可能已经进入一段较为长期的停滞。”

英国周四将公布第一季国内生产总值(GDP)修正值，预计将略好于初值，修正为增长0.4%。

英国首相卡梅伦将在周三提出其政府的立法计划，此前他所在的保守党在5月7日大选中意外赢得议会多数。

印度也将在周五公布GDP数据，分析师预计印度第一季经济增长率为相对温和的7.4%。

巴西第一季经济下滑，巴西央行周四公布的IBC-Br指数，以及周五公布的GDP数据料将确认这一情况。

日本央行一直致力于刺激通胀，即便在近零利率和数万亿日圆的刺激计划下，周四公布的数据可能仍显示该国几乎没有通胀压力。

加拿大央行周三的政策会议料将维持政策不变，进一步放松政策的机率已经降至25%。(完)

(翻译 李爽/陈宗琦/张荻； 审校 张涛/戴素萍/王丽鑫)

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