焦点：G7财经首长预计将讨论全球经济以及人民币 同时关注希腊

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
路透华盛顿1月22日 - 在白宫周围一些街区的人行道上，周日仍可看到人们丢弃的写着“爱大于恨”和“造桥而非筑墙”等文字的牌子。这是抗议总统特朗普政策的妇女游行留下的东西。
路透德国德累斯顿5月27日 - 七国集团(G7)财长及央行总裁周三召开会议，讨论如何重振全球经济增长，以及中国影响力不断上升的趋势，同时仍密切关注久拖不决的希腊债务谈判。
虽然希腊危机并不在此次会议的正式议程之内，但可能在会议间隙加以讨论。此次在德国德累斯顿举行的会议为期三天。
美国可能会借会谈之机，施压欧洲与希腊达成改革换金援的协议。
美国财政部长雅各布·卢表示，他担心误算可能导致新的危机，对全球产生不利影响，并称希腊的债权人可能必须作出一些让步。
“欧洲人以及政治与经济机构--国际货币基金组织(IMF)--的挑战，就是要展现出足够的弹性，”雅各布·卢在伦敦表示。
希腊违约的威胁、油价上升以及债市的动荡，都令投资者的紧张情绪加剧。
加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)对希腊问题较具信心。“一定要作出决定，但我认为在了解后果的情况下，终究会作出决定，”他对路透表示。
**连续令人失望**
与东道主德国一样，奥利佛希望将焦点放在如何重振全球成长，他表示全球成长“连续令人失望”。
一名德国官员表示，持续性投资的一大要点，就是经由稳健的政府财政，这对正在对抗大规模赤字的国家而言是一大挑战。
“我预计明天的讨论会清楚地认识到，要推进必要的改革。但显然各国在经济方面面临不同的挑战，”这位官员称。
奥利佛表示，促进经济成长的一个方式就是放宽劳动法，使企业裁员更宽松，但承认“这就是人们到街头示威的原因”。
债权方坚持要求希腊实施的撙节举措，在其国内遭到广泛的抗议。
希腊目前正努力在6月5日一笔IMF贷款到期前，与国际债权方达成协议。
希腊官员曾表示，如果得不到外部帮助，希腊6月就没有足够的资金向IMF偿还总计16亿欧元的贷款，这加剧了违约的风险。
“有观点认为风险完全受控，不会蔓延，我认为，觉得希腊违约也不会对其他国家产生影响的想法是错误的。我们只是不知道具体会带来多大的影响，”雅各布·卢说。
**软实力**
G7还必须应对中国的崛起，尽管还不是眼下。
德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)上周对路透称，官员们可能对人民币影响力的提高进行非正式讨论。
把人民币纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子，将标志着中国作为全球经济的一支重要力量，其崛起过程进入了新阶段，美国也需要接受自身在国际金融中的影响力被削弱这一现实。
“我们预计G7(在这个问题上)不会有具体决定，但这是存在于人们头脑中的一个问题，对此将会进行讨论，”法国一官员称。
美国和日本则表现得更加谨慎。(完)
(编译 汪红英/陈宗琦/李爽/王丽鑫；审校 张涛/张荻/郑茵)
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