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国际财经 | 2015年 11月 17日 星期二 16:35 BJT

（更正）虽有必要加强全球宏观政策协调 但协调愈发困难--中国G20特使

(更正：第二段应为“王小龙”，而非“王晓龙”)

路透土耳其贝莱克11月16日 - 中国外交部G20事务特使王小龙周一表示，全球宏观经济政策的协调变得愈发困难，即便是目前有必要加强这种协调。

王小龙是在G20集团土耳其峰会的一次新闻简布会上做上述表示的。(完)

(编译 王洋; 审校 于春红)

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