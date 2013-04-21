《综述》G20推动撙节立场略有软化，拒绝设立硬性减债目标

* 俄罗斯财长：G20就债务“软性参数”达成共识

* G20称“留意”货币刺激措施的副作用

* 敦促欧元区朝银行业联盟更快迈进

路透4月19日 - 20国集团(G20)财经领袖周五略微软化长期以来敦促富裕国家政府实施撙节的立场，拒绝了就削减政府债务设立硬性目标的想法，透露出担心全球复苏迟滞的迹象。

G20亦称，将留意大规模货币刺激措施带来的负面效应，比如日本的政策。发展中国家担心，这些政策可能导致热钱涌入并推高本币。

俄罗斯财政部长西卢安诺夫在记者会上称，G20官员认为降低总体债务比具体目标数字更为重要。

“我们同意，这些将是软性参数，是某种策略性目标，可以根据一国经济的具体情况作出调整，”他说。

俄罗斯为今年的G20轮值主席国，原本希望在9月圣彼得堡G20峰会召开前，让成员国在设立减债固定目标方面达成一致。

但美国和日本坚决反对设定硬性债务/GDP目标的想法，美国希望让G20的焦点落在经济增长上面。

**留意日本**

G20在两日会议后发布公报称，将“留意”长期货币刺激政策可能产生的负面效果。韩国极力主张要考虑新兴国家的担忧。

“货币政策应致力于国内物价稳定和持续支撑经济复苏，”声明称。

日本财务大臣称，首相安倍晋三的经济政策导致日圆贬值，但这只是一种副作用，政策的目的在于扶助经济摆脱通缩。

日本并非唯一向经济大举挹注廉价资金的国家，美联储、英国央行、以及从某种程度上讲欧洲央行，都是如此。

印度财政部长齐丹巴南周五称，日本的增长对印度有利，印度希望日本出现增长。

巴西财政部长曼特加称，因为日本长期以来陷入通缩，其刺激措施是“可以理解的”，但也补充说G20必须对汇率保持警惕。

G20领袖敦促欧元区加快打造银行业联盟，以帮助重振该地区经济。但德国重申，需要首先修改欧盟立法，然后才能引入银行业联盟的要素之一--拆分破产银行。

欧元区困局成为G20会议的主要议题，因严苛的撙节措施并未带领该地区走出经济低迷。美国一直敦促欧洲放松赤字削减。

一位要求匿名的美国财政部官员对记者说，塞浦路斯援助案表明欧洲需要在组建银行业联盟方面作出更多努力。

**软性债务目标**

那些厉行减赤的国家经济陷入疲弱，从而弱化了要求政府撙节的主张。这其中包括英国，该国经济正步入五年来的第三度衰退。美国经济亦显露一些拉紧迹象，分析师将其归咎于华府的财政紧缩。

本周稍早，国际货币基金会(IMF)下调全球经济增长预估，并敦促部分欧洲国家放缓撙节步伐。

评级机构惠誉周五将英国信用评级调降至AA+，指出因增长疲软，政府债务与GDP之比到2015-2016年将升至101%。(完)