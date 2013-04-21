《综述》G20推动撙节立场略有软化，拒绝设立硬性减债目标

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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* 俄罗斯财长：G20就债务“软性参数”达成共识
* G20称“留意”货币刺激措施的副作用
* 敦促欧元区朝银行业联盟更快迈进
路透4月19日 - 20国集团(G20)财经领袖周五略微软化长期以来敦促富裕国家政府实施撙节的立场，拒绝了就削减政府债务设立硬性目标的想法，透露出担心全球复苏迟滞的迹象。
G20亦称，将留意大规模货币刺激措施带来的负面效应，比如日本的政策。发展中国家担心，这些政策可能导致热钱涌入并推高本币。
俄罗斯财政部长西卢安诺夫在记者会上称，G20官员认为降低总体债务比具体目标数字更为重要。
“我们同意，这些将是软性参数，是某种策略性目标，可以根据一国经济的具体情况作出调整，”他说。
俄罗斯为今年的G20轮值主席国，原本希望在9月圣彼得堡G20峰会召开前，让成员国在设立减债固定目标方面达成一致。
但美国和日本坚决反对设定硬性债务/GDP目标的想法，美国希望让G20的焦点落在经济增长上面。
**留意日本**
G20在两日会议后发布公报称，将“留意”长期货币刺激政策可能产生的负面效果。韩国极力主张要考虑新兴国家的担忧。
“货币政策应致力于国内物价稳定和持续支撑经济复苏，”声明称。
日本财务大臣称，首相安倍晋三的经济政策导致日圆贬值，但这只是一种副作用，政策的目的在于扶助经济摆脱通缩。
日本并非唯一向经济大举挹注廉价资金的国家，美联储、英国央行、以及从某种程度上讲欧洲央行，都是如此。
印度财政部长齐丹巴南周五称，日本的增长对印度有利，印度希望日本出现增长。
巴西财政部长曼特加称，因为日本长期以来陷入通缩，其刺激措施是“可以理解的”，但也补充说G20必须对汇率保持警惕。
G20领袖敦促欧元区加快打造银行业联盟，以帮助重振该地区经济。但德国重申，需要首先修改欧盟立法，然后才能引入银行业联盟的要素之一--拆分破产银行。
欧元区困局成为G20会议的主要议题，因严苛的撙节措施并未带领该地区走出经济低迷。美国一直敦促欧洲放松赤字削减。
一位要求匿名的美国财政部官员对记者说，塞浦路斯援助案表明欧洲需要在组建银行业联盟方面作出更多努力。
**软性债务目标**
那些厉行减赤的国家经济陷入疲弱，从而弱化了要求政府撙节的主张。这其中包括英国，该国经济正步入五年来的第三度衰退。美国经济亦显露一些拉紧迹象，分析师将其归咎于华府的财政紧缩。
本周稍早，国际货币基金会(IMF)下调全球经济增长预估，并敦促部分欧洲国家放缓撙节步伐。
评级机构惠誉周五将英国信用评级调降至AA+，指出因增长疲软，政府债务与GDP之比到2015-2016年将升至101%。(完)
(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
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