《全球汇市》美元触及五周低点，投资者密切关注周末的G20会议

* 美元指数料录得周度跌幅 * 关注焦点是周末的G20会议 * 日本央行鸽派论调及首相安倍身涉丑闻，打压日圆下跌 * 年初至今全球汇率变幅：tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦3月17日 - 美元兑主要货币周五触及五周低点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)就升息前景传递出谨慎讯息，并且市场担忧本周末的20国集团(G20)会议可能出现保护主义倾向。 尽管美联储周三如外界广泛预期升息，但并未改变今年共计升息三次的稍早预期。 这令原本寄望美联储暗示2017年升息四次，并预估明年还会继续大幅加息的美元多头失望，并打压美元录得去年8月以来最大三日跌幅。 美元指数 跌0.2%至100.29，稍早曾触及100.16，为2月9日以来最低水平。美元指数本周以来跌逾1%，自美联储周三加息以来跌幅高达1.5%。 “美联储会议以来，美元一直处于守势，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇策略部主管Valentin Marinov表示。 “但之后的主要推动因素将是G20会议，美国将在会上重申其立场， 即试图确保获得更公平贸易。” 外汇市场对20国集团(G20)财经领导人会议的关注达到多年未有的高度，美国方面释放出任何全面对抗美元升值的信号都可能削弱美元。 会议公报的草案未提及反对贸易保护主义，但再次承诺避免竞争性货币贬值。 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)接受路透采访时指出，美国新政府的保护主义立场，有可能使G20本周会谈更加棘手，并迫使决策官员略过引起争议的贸易议题。 美国总统特朗普周五在白宫会见了德国总理梅克尔。 即便如此，市场普遍预期强劲的美国经济，再加上特朗普今年稍晚在税制和支出方面的举措应会支撑美元进一步上涨。 “投资者暂时还不会完全接受买入美元的观点，”Marinov说。 在早盘震荡的交投中，近期反弹的欧元兑美元 涨0.1%至1.0779；美元兑日圆 涨0.1%至113.37，但周线仍跌1.2%。 日本交易员称，日圆可能因国内一宗涉及土地交易的丑闻而面临压力，该丑闻正在导致政府的支持率下滑。日本首相安倍晋三迄今为止一直否认参与其中。 “部分市场参与者可能担心有关安倍的丑闻...目前只是传谣，我们正在等待看看发生了什么，”Brown Brothers Harriman资深策略师Masashi Murata称。“安倍因此最终辞职的可能性相当小，但也不是没有。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0770 1.0764 +0.06 +2.44 1.0513 美元/日圆 113.20 113.30 -0.09 -3.14 116.87 欧元/日圆 121.94 121.97 -0.02 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9945 0.9962 -0.17 -2.29 1.0178 英镑/美元 1.2392 1.2358 +0.28 +0.45 1.2336 美元/加元 1.3323 1.3317 +0.05 -0.80 1.3430 美元/离岸人民币 6.8885 6.8698 +0.27 -1.21 6.9726 澳元/美元 0.7690 0.7677 +0.17 +6.58 0.7215 新西兰元/美元 0.7010 0.6985 +0.36 +0.99 0.6941 欧元/瑞郎 1.0713 1.0725 -0.11 -0.04 1.0717 欧元/英镑 0.8689 0.8710 -0.24 +2.01 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.4697 9.4936 -0.25 -1.15 9.5799 美元/挪威克朗 8.4494 8.5053 -0.66 -2.17 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王兴亚/李爽/李春喜/侯雪苹；审校 刘秀红/于春红/许娜/李春喜)