《全球汇率焦点》莫斯科G20会议上可能上演"货币战争"

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
**通缩与通货再膨胀**
日本大力推行"安倍经济学"政策,展开一轮大规模经济与货币扩张举措,目的是将通胀率提高至2%.
日圆自11月以来累计下跌约20%,引发日股大涨,政府希望这将通过鼓励储户消费及企业投资来带动经济成长.
随着美国、英国和欧元区均在采用超宽松的货币政策,一些新兴市场出口国就'货币战'发出警告,他们称这将造成其外汇储备贬值,并会冲击他们的竞争力.
但这并非全部.墨西哥央行总裁卡斯腾斯表示,虽然他对G7承诺汇率应由市场决定表示支持,但认为避免轻率言辞也很重要.
"如果我们进入真正的货币战争,后果将是造成市场剧烈波动,推高风险溢价,到时候没人会是赢家."卡斯腾斯在墨西哥城称.
俄罗斯官员指出,日本并未干预外汇市场来削弱日圆,暗示莫斯科会议上不会把日本政府单独拿出来批评.
日本央行总裁白川方明在飞往莫斯科之前为该行货币扩张政策辩护,称政策的目的是重振经济,不是削弱日圆.
"日本央行采取的货币政策是为了实现日本经济稳定.它还将继续这么做."他说.(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币