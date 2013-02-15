版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 11:21 BJT

《全球汇率焦点》莫斯科G20会议上可能上演"货币战争"

**通缩与通货再膨胀**

日本大力推行"安倍经济学"政策,展开一轮大规模经济与货币扩张举措,目的是将通胀率提高至2%.

日圆自11月以来累计下跌约20%,引发日股大涨,政府希望这将通过鼓励储户消费及企业投资来带动经济成长.

随着美国、英国和欧元区均在采用超宽松的货币政策,一些新兴市场出口国就'货币战'发出警告,他们称这将造成其外汇储备贬值,并会冲击他们的竞争力.

但这并非全部.墨西哥央行总裁卡斯腾斯表示,虽然他对G7承诺汇率应由市场决定表示支持,但认为避免轻率言辞也很重要.

"如果我们进入真正的货币战争,后果将是造成市场剧烈波动,推高风险溢价,到时候没人会是赢家."卡斯腾斯在墨西哥城称.

俄罗斯官员指出,日本并未干预外汇市场来削弱日圆,暗示莫斯科会议上不会把日本政府单独拿出来批评.

日本央行总裁白川方明在飞往莫斯科之前为该行货币扩张政策辩护,称政策的目的是重振经济,不是削弱日圆.

"日本央行采取的货币政策是为了实现日本经济稳定.它还将继续这么做."他说.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐