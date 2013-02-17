G20会议: 凸显恢复经济成长比削减债务更重要,未指责日本宽松政策

* 凸显恢复经济成长比削减债务更重要

* 未指责日本汇率政策

* 公报措辞得到加强,更接近G7汇率声明

* 中国担心各国宽松政策的"溢出"效应

路透莫斯科2月16日 - 20国集团(G20)财长及央行行长莫斯科会议周六声明不会发生货币战,并推迟设定新的削减债务目标的计划.这凸显各国普遍担心全球经济的脆弱现状.

G20会议公报未点名批评导致日圆贬值的日本宽松政策.G20成员国包括发达及新兴市场,占全球经济的90%左右.

分析师表示,日圆近期可能继续下滑.由于日本推行激进的货币与财政政策以摆脱通缩,日圆贬值了20%.

"市场将认为G20声明认可其此前的做法--抛售日圆,"纽约梅隆银行驻伦敦的汇率策略师Neil Mellor表示,"日本未受到指责,意味着他们将开动印钞机."

经过深夜磋商,各国财长及央行总裁就公报措辞达成共识.最后措辞比先前预期的更加接近七国集团(G7)上周二公布的联合声明,支持由市场决定汇率.

周五的公报草案避开了G7关于经济政策不应以汇率为目标的呼吁,但最后版本包括阻止货币竞相贬值的承诺,并表示货币政策应只用于促进物价稳定与经济成长.

"起初的情绪明显是必须避免保护主义做法...这种情绪迅速蔓延,"加拿大财长费海提对记者表示.他补充道,G20声明的措辞得到加强.

因此,G20声明显示出对周二G7声明的大力支持,但不是全面支持.

像对G7的看法一样,日本称G20声明为其打开了绿灯,可以畅通无阻地实施自己的政策.

"我解释过,安倍晋三首相的政府正在全力摆脱通缩,我们获得了一定的理解,"日本财务大臣麻生太郎对记者表示.

"我们相信,如果日本能够重振自己的经济,也会影响到全球经济.在这一点上,我们得到了理解."

费海提承认,难以判断国内政策是否意在削弱本币汇率.

**没有确立财政目标**

G20会议亦承诺制订可靠的中期财政策略,但没有提出具体的目标,因为多数代表觉得经济复苏非常脆弱.

如不能在9月圣彼得堡G20峰会上延期,2010年在多伦多达成的削减债务协议今年就要到期.

今年的G20轮值主席国俄罗斯承认,未能就中期预算赤字水平达成共识,并对各国的超宽松政策表示担忧.俄罗斯及其它新兴经济体表示,这些政策可能给未来埋下祸根.(完)