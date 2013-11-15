电子产业：换机潮带动，智能手机占第三季全球手机销量55%

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
* 全球第三季智能手机销售较去年同期增加46%
* 主要受中国及拉丁美洲换机潮带动
* Gartner预计2013年智能手机销量料将近10亿支
路透法兰克福11月14日 - 研调机构Gartner周四称，全球第三季手机销量中有55%是智能手机，因中国及拉丁美洲消费者将其较旧型手机换至高阶机种。
Gartner称，第三季全球智能手机销量较上年同期增加近46%至2.502亿支，整体手机销量则增加不到6%至4.556亿支。
“功能型手机销售数据持续下滑。尤其在功能型手机平均售价和平价智能手机接近的市场，这种降幅更加明显。”Gartner分析师Anshul Gupta说。
他表示，预计2013年智能手机销量将是略低于10亿支。
三星 的市场份额继续稳居第一，市占率达32.1%，销量为8,036万支，高于上年同期的5,500万支，受惠于其大屏幕机种Note 3的带动。
苹果 智能手机销量增加23.2%至3,033万支，但市场份额从14.3%降至12.1%。
新推出的iPhone 5S和低价机种iPhone 5C对销售量没有太大影响，因这两款机型都是在第三季最后一个月9月才推出的。
联想 以5.1%的市场份额在智能手机产业位居第三，紧追其后的是韩国LG电子 和华为，市占率分别是4.8%和4.7%。
所有手机商在中国都面临特别激烈的竞争，当地消费者仍在淘汰旧机换上新智能手机。
Gartner称，在已销售的智能手机系统方面，有81.9%是谷歌 的安卓(Android)系统，12.1%是苹果iOS系统，3.6%是微软 的Windows Mobile。
黑莓 手机第三季用户数量从去年同期的5.2%减少到1.8%。(完)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)