电子产业：换机潮带动，智能手机占第三季全球手机销量55%

* 全球第三季智能手机销售较去年同期增加46%

* 主要受中国及拉丁美洲换机潮带动

* Gartner预计2013年智能手机销量料将近10亿支

路透法兰克福11月14日 - 研调机构Gartner周四称，全球第三季手机销量中有55%是智能手机，因中国及拉丁美洲消费者将其较旧型手机换至高阶机种。

Gartner称，第三季全球智能手机销量较上年同期增加近46%至2.502亿支，整体手机销量则增加不到6%至4.556亿支。

“功能型手机销售数据持续下滑。尤其在功能型手机平均售价和平价智能手机接近的市场，这种降幅更加明显。”Gartner分析师Anshul Gupta说。

他表示，预计2013年智能手机销量将是略低于10亿支。

三星 的市场份额继续稳居第一，市占率达32.1%，销量为8,036万支，高于上年同期的5,500万支，受惠于其大屏幕机种Note 3的带动。

苹果 智能手机销量增加23.2%至3,033万支，但市场份额从14.3%降至12.1%。

新推出的iPhone 5S和低价机种iPhone 5C对销售量没有太大影响，因这两款机型都是在第三季最后一个月9月才推出的。

联想 以5.1%的市场份额在智能手机产业位居第三，紧追其后的是韩国LG电子 和华为，市占率分别是4.8%和4.7%。

所有手机商在中国都面临特别激烈的竞争，当地消费者仍在淘汰旧机换上新智能手机。

Gartner称，在已销售的智能手机系统方面，有81.9%是谷歌 的安卓(Android)系统，12.1%是苹果iOS系统，3.6%是微软 的Windows Mobile。