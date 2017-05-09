标题新闻：加拿大财长将在本周G7会议期间与美财长进行双边会晤，讨论贸易和基建融资--消息人士

澳洲经济指标总览--6月21日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 7月6日 商品及服务收支(亿澳元) 4月 顺差5.55 顺差31.69 出口(较前月) -8% +2% 进口(较前月) -1% +5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)