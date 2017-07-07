东南亚股市：多数收盘下跌，关注G20峰会

路透7月7日 - 多数东南亚股市周五收低，追随地区其他股市走势。油价大跌，且美国疲弱就业数据隔夜打压美股下挫，均损及人气。 美国公布疲弱数据之前，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布6月会议记录，记录显示决策者对于通胀前景，及其可能对未来升息步幅造成何种影响的分歧加重。 油价周五下跌逾1%，美国原油期货跌破每桶45美元，因有关美国石油产量增加的消息加重供应疑虑；此前已有报导称石油输出国组织(OPEC)产量亦增加。 “市场表现有喜有忧，下跌的居多。我认为目前我们仍处于避险模式。我们真的不希望美联储方面有任何意外...”Sunsecurities分析师Mikey Macainag称。 马来西亚股市 收跌0.6%，因原油价格走软盖过了该国5月出口数据乐观的影响。周线跌0.2%，已三周连跌。 市场焦点已转向德国，关注G20峰会上主要经济体与美国总统特朗普在气候变化及贸易方面的艰难谈判。 其他股市方面，印尼股市 收跌0.6%，越南股市 跌0.8%。而新加坡股市 收高0.08%；菲律宾股市 涨0.01%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 392.47 -0.85 -0.22 +12.27 349.57 新加坡 3229.01 2.67 +0.08 +12.09 2880.76 马来西亚 1759.93 -10.60 -0.60 +7.20 1641.73 泰国 1569.44 -0.20 -0.01 +1.72 1542.94 印尼 5814.79 -34.78 -0.59 +9.78 5296.71 菲律宾 7889.33 1.02 +0.01 +15.33 6840.64 越南 775.73 -6.92 -0.88 +16.67 664.87 (完) (编译 艾茂林/刘秀红；审校 孙茉莉/李春喜/张若琪)