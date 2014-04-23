通用请求法院保护 寄望摆脱老通用相关诉讼

路透4月22日 - 通用汽车(General Motors)(GM.N)在一家美国法院提起一项动议，要求执行其出售令中的一条禁令。通用称，该条禁令阻止原告以老通用公司相关索赔事项来起诉重组后的公司。

“对于老通用公司所售汽车和零部件的相关经济损失，难道可以起诉新通用公司违反了这个法院的出售令和禁令吗？”该公司在周一向纽约南区破产法院提交的文件中问道。

2009年在经历破产保护后，通用成为有别于所谓老通用的法人实体。根据这些破产条款，“新通用”摆脱了走出破产之前发生的事件责任，与破产前事项相关的任何诉讼都必须向老通用剩余部分提起。

自通用2月起召回车辆以来，该公司已经陷入数十起官司，起诉方代表召回车辆所涉及车祸的伤亡者，以及那些认为召回导致汽车贬值的消费者。

原告表示曾购买或租赁配备缺陷点火开关的车辆，并指控通用欺骗性地掩盖关于缺陷的信息。因此原告认为，该公司无权免除责任。

通用请求法院命令原告放弃起诉，并在未来不再以这些出售令和禁令中阻止的内容起诉新通用，而且不准再诉。

原告也在周一提起一项诉讼，以请求法院宣布通用不可免除缺陷诉讼的相关责任。

该缺陷拒信与至少13人之死有关，并推动通用召回了260万辆汽车。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋)

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