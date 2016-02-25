G20料将宣布准备在经济前景进一步恶化时采取行动--官员

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透上海2月25日 - 据即将参加20国集团(G20)峰会的欧洲代表团一位官员称，G20财长料将在本周末公布的联合公报中表示，准备在经济环境进一步恶化时采取行动。
G20财长及央行总裁本周五至周六将在上海会晤，商讨日益走疲的全球经济前景事宜。
“我认为，他们会一致认同风险已明显加大，而且他们已准备好在形势严重恶化时采取必要行动，”这位不愿具名的与会官员称。
“会议将在前景及相应的政策反应方面浓墨重彩，并将强调意识到协同行动的重要性，”该官员称，同时指出经济前景越疲弱，采取协同政策的重要性就越高。
“一个共识就是，如果情况大大恶化，则将需要商讨应该采取何种协同行动或者以何种协调方式应对，但这并不是我们现在要做的事情，”这位官员表示。(完)
(编译 刘秀红；审校 艾茂林)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。