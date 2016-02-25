G20料将宣布准备在经济前景进一步恶化时采取行动--官员

路透上海2月25日 - 据即将参加20国集团(G20)峰会的欧洲代表团一位官员称，G20财长料将在本周末公布的联合公报中表示，准备在经济环境进一步恶化时采取行动。

G20财长及央行总裁本周五至周六将在上海会晤，商讨日益走疲的全球经济前景事宜。

“我认为，他们会一致认同风险已明显加大，而且他们已准备好在形势严重恶化时采取必要行动，”这位不愿具名的与会官员称。

“会议将在前景及相应的政策反应方面浓墨重彩，并将强调意识到协同行动的重要性，”该官员称，同时指出经济前景越疲弱，采取协同政策的重要性就越高。

“一个共识就是，如果情况大大恶化，则将需要商讨应该采取何种协同行动或者以何种协调方式应对，但这并不是我们现在要做的事情，”这位官员表示。(完)