G20声明料不会特别针对汇率问题

路透莫斯科2月15日（记者 Jan Strupczewski/Tetsushi Kajimoto） - 20国集团（G20）财长会议声明草稿显示，G20不会因为日圆疲软将矛头指向日本，也不会理会七国集团（G7）的呼吁，即克制使用针对汇率的经济政策。

一名见过声明草稿的G20代表还称，声明不会直接提及新的债务削减目标；德国希望提到这个问题，而美国则不希望如此。

如果G20财长和央行官员接受日本的行为，日本将不会因使用扩张性政策受到指责。日本的超宽松货币政策导致日圆贬值，一些地区要求采取行动。

“最终不会对汇率问题进行猛烈抨击，因为谁都不能冒给出负面信号的风险。”另外一名G20代表说道。

本周G7发布联合声明，称国内经济政策不应针对汇率，汇率应由市场决定。这给外汇市场传递了模糊的信号。

日本表示，这反映各方同意其大胆的货币和财政政策是合适的，但是对日本非正式的指责破坏了团结一致的对外形象。

去年11月以来，日圆已经贬值约20%。周五早些时候日圆一度走强，不过随后走势逆转，兑美元和欧元下跌约0.6%。

“尽管本周G7和G20会议导致市场出现波动，汇率贬值的趋势看起来仍未改变。”富国银行外汇策略负责人Nick Bennenbroek指出。

一名G20高层消息人士表示，中国也无法接受声明中包含将汇率作为目标的内容。

工作晚宴后，日本财务大臣麻生太郎称未听到任何对日本政策的指责。

“我们解释了我们的立场，其他国家既没有表示同意也没有表示反对。我们坚持我们的政策，结果（日圆贬值）发生了。但这不是我们的目标。我们的目标是摆脱衰退和通缩。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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