全球金融：金融稳定委员会公布大型基金监管提案修改版

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透伦敦3月4日 - 20国集团(G20)金融稳定委员会(FSB)周三公布监管全球最大型共同基金的修改版提案，此前在美国等地遭到行业的强烈抵抗。
FSB表示，该行业要求决定哪些机构受新规定约束时，进行更详细的系统风险分析。
此前初步谘商设定了简单的规模门槛，新规定适用于管理资产规模超过1,000亿美元的基金。
这次FSB与国际证监会组织(IOSCO)共同提议新的双轨方式，目标涵盖传统基金及管理者，不再只针对基金本身。
资产净值超过300亿美元，或管理总资产超过2,000亿美元的基金将在管辖范围内。至于资产管理者，是否应明定特定金额以决定哪些经理人该纳入规范范围之内，FSB正寻求反馈。
采用双轨“方法”，可将一只或几只基金，而不是具体的基金经理认定为具有系统重要性。相反，也可以是资产经理受规定限制，而非管理的基金。
FSB称，新规定考虑排除主权财富基金、公共金融机构，以及养老基金。
“此次提案的修订，是解决非银行或保险商等实体过大不能倒问题的重要一步，”FSB主席兼英国央行总裁卡尼在一份声明中称。
“其中包括金融企业、市场中介、投资基金以及资产经理。”
FSB称，该规定在年底敲定时，将列出一个非银行类名单，他们将面临额外监管措施。这些措施尚未确定。(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。