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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 15:48 BJT

全球经济：在增长停滞之际，G20寻求完成相关规则促进经济增长

“不管我们能否达到2%--G20都将致力于促进增长，创造更多就业，”Hockey称，也许说明他也已经承认目标过高。

经过数年曲折的谈判，金融监管方面的具体工作多数接近完成。官员曾表示，有信心在20国集团(G20)11月在布里斯班召开领导人峰会前，就影子银行、衍生品和全球征税规则等问题达成协议。

上周公布的一项草案中，提出了对全球最大银行拨备安全缓冲资金额的要求，凯恩斯会议上将进行讨论。

“很明显，G20各国经济都需要果断进行改革，以提高生产潜力，帮助确保增长更加均衡，”Hockey称。

“因此我们今年的工作非常重要。在布里斯班峰会，G20成员将提出全面的新政策行动清单，来提振增长和创造就业。”(完) (编译 王颖/王丽鑫； 审校 张荻/张涛)
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