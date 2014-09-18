全球经济：在增长停滞之际，G20寻求完成相关规则促进经济增长

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
“不管我们能否达到2%--G20都将致力于促进增长，创造更多就业，”Hockey称，也许说明他也已经承认目标过高。
经过数年曲折的谈判，金融监管方面的具体工作多数接近完成。官员曾表示，有信心在20国集团(G20)11月在布里斯班召开领导人峰会前，就影子银行、衍生品和全球征税规则等问题达成协议。
上周公布的一项草案中，提出了对全球最大银行拨备安全缓冲资金额的要求，凯恩斯会议上将进行讨论。
“很明显，G20各国经济都需要果断进行改革，以提高生产潜力，帮助确保增长更加均衡，”Hockey称。
“因此我们今年的工作非常重要。在布里斯班峰会，G20成员将提出全面的新政策行动清单，来提振增长和创造就业。”(完) (编译 王颖/王丽鑫； 审校 张荻/张涛)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM