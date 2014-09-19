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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 15:04 BJT

更新版 1-全球经济：美国财长称全球经济持续表现欠佳，尤其是欧元区和日本

“全球经济是一体的，欧洲的状况似乎是流动性太多，公共债务太多，”朔伊布勒对记者表示。

**德国面临压力**

“这就意味着从需求面和货币政策面来刺激增长的空间很小，当然存在一些地区性差异，”朔伊布勒说。

德国承受巨大压力，要求其允许欧元区放宽财政节支，并通过扩大政府支出和减税刺激其自身的经济。

周一经济合作暨发展组织(OECD)下调了主要经济体的增长预期，并敦促欧洲做出更多努力避免通缩。

美国和其他G20官员此前已对欧洲经济增长低迷表示担忧，希望德国扩大支出和进口来帮助其他成员国。

除了促进增长之外，G20成员国也正在最终确定避免全球金融危机重演的措施。

杰克卢和霍基均表示对一些关键问题取得突破抱有信心，其中包括对“大而不能倒”的银行提高资本要求。(完)
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