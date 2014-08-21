G20或规定大银行需发行特别债券 为未来危机准备资本金

路透伦敦8月21日 - 行业和20国集团(G20)官员表示，各国领导人预计将在11月达成协议，届时将规定全球主要银行必须发行特别债券，以增加应对危机之用的资本金，从而避免将来再次要求纳税人参与救助。

该债券也被称为持续经营损失吸收能力(GLAC)。监管者认为这是防止全球29大银行“大到不能倒”的关键因素。

金融稳定委员会正在起草相关计划。该委员会拒绝在11月G20峰会召开前置评。11月时，G20领导人将讨论此改革事项，之后再征询外部意见。

此次改革落实G20在银行业监管上的最后主要环节。G20现在转向讨论强化经济成长以及实施已通过规定的“危机后”议程。

亚洲和欧洲部分地区为了债券发行规模该要有多大才能提供缓冲的问题感到不安，不过银行业和监管者之间有人乐观地认为，G20国家将在11月达成协议。

“银行业无疑倾向于制定解决方案，辅以具有适当弹性的GLAC概念，这是结束大而不能倒问题的尚待解决的关键因素，”国际金融协会(IIF)监管事务主管Andres Portilla表示，“可能出台一份咨询式提案，但料不会有很多人希望的全部细节。”

但是，一位G20消息人士称，预计协议不仅会达成，还会比一些方面预期的要详细，这对于在敲定最终规定之前进行完整的冲击评估至为重要。

“有关当局和金融稳定委员会致力于完成一项囊括充分内容的提案，对于精准制定最终规则，能够提供有意义的咨询和量化冲击的研究。”这位消息人士称。

大型银行预计，除了满足约10%的核心资本充足率外，它们将必须持有约相当于风险加权资产10%的GLAC债券。但这些银行希望，如果能够证明自己因为结构简化而能在危机中顺利解散，可以取得一些放宽的空间。

但G20消息人士为上述想法泼冷水。这位消息人士称，监管机构认为，全球所有29家大银行都需要这种“自救”债券作为重要缓冲好一段时间，以显示他们能够在不需要公共救助的情况下关闭。

监管机构最终希望，能更好地对银行债券定价，结束那些大而不能倒银行享有成本更低廉资金的局面。由于市场认为政府永远不会让这种银行倒闭，因此这些银行能够获得成本更低廉的资金。(完)

(编译 洪曦/杜明霞；审校 张明钧)

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