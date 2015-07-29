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国际财经 | 2015年 7月 29日 星期三 13:24 BJT

监管机构将敲定银行资本缓冲计划 待G20领导人11月批准

路透伦敦7月29日 - 金融监管机构将很快敲定最终规定，要求全球大型银行持有充足的流动资产以覆盖16%-20%的债务。此前银行业的游说也未能说服监管机构松绑这一计划。

金融稳定委员会(FSB)在协调20国集团(G20)金融监管规定，9月底前将最终敲定，以待G20领导人11月份批准。

FSB希望30家大型银行持有充足的股本以及长期债券，如此一来，当这些银行遇到困境时，就能拥有充足的财力应对，而不必求助于纳税人。

美国一些主要的银行集团2月份时曾表示，即便按FSB的最低要求来实施，监管计划还是过于严格，但这样的呼声看上去基本被忽视。

标准普尔估计，因此而需要发行的债券规模在5,000亿美元。(完)

(编译 孙国玉；审校 李爽)

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