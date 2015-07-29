监管机构将敲定银行资本缓冲计划 待G20领导人11月批准

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦7月29日 - 金融监管机构将很快敲定最终规定，要求全球大型银行持有充足的流动资产以覆盖16%-20%的债务。此前银行业的游说也未能说服监管机构松绑这一计划。
金融稳定委员会(FSB)在协调20国集团(G20)金融监管规定，9月底前将最终敲定，以待G20领导人11月份批准。
FSB希望30家大型银行持有充足的股本以及长期债券，如此一来，当这些银行遇到困境时，就能拥有充足的财力应对，而不必求助于纳税人。
美国一些主要的银行集团2月份时曾表示，即便按FSB的最低要求来实施，监管计划还是过于严格，但这样的呼声看上去基本被忽视。
标准普尔估计，因此而需要发行的债券规模在5,000亿美元。(完)
(编译 孙国玉；审校 李爽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。