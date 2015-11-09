G20敲定最终方案 终结银行“大到不能倒”现象

路透伦敦11月9日 - 全球监管者周一敲定终结银行“大到不能倒”现象的“最终工具”，希望让金融危机后密集制订规则的阶段告一段落。这场危机让金融行业受到重创，给纳税人带来沉重负担。

金融稳定委员会(FSB)主席暨英国央行总裁卡尼称，很多关键改革已经果断迅速地实施。

“因此向实体经济提供融资的能力得到恢复，避免了国际活动严重下降，”卡尼在致20国集团领导人的一封信中称。

G20在2009年委托FSB推出一系列改革，从提高银行资本要求，到提高衍生品市场透明度，以及抑制银行业者薪酬等。

卡尼称，委员会现敲定了有序消除银行“大到不能倒”现象的最终工具，这被视为针对危机进行的最后一次重要金融改革。

FSB要求G20领导人下周在土耳其会面时支持一项改革。此项改革要求全球最大的30家银行在2019年之前发行债券作为缓冲，这类债券能够在银行倒闭时加以减记，以筹集相当于18%的风险加权资本。

这一名为总损失吸收能力(TLAC)的缓冲不包括在一家银行必须持有的最低核心资本要求之内。

正如之前指出的，银行必须具备多少TLAC的计算基础已有所缩减。针对中国等新兴市场大型银行的无固定时限的豁免也已被取消，取而代之的是在更长时间内逐步采纳。

“各国现在必须为这些工具的采用制定立法和监管框架，”卡尼在致G20领导人的信函中称。

银行业者曾警告称，新推出的资本规定，在某些情况下将导致维持市场流动性的成本变得比危机以前更高。银行可以通过买进及卖出债券来保持市场流动性。

FSB完成了对所有规则的第一轮评估，并称“迄今没有发现造成意外后果的证据”。

“哪方面的证据都有，而且不应该以危机之前那种不可持续的过多流动性作为比较基准，“卡尼表示。

FSB仍在评估大型资产管理公司的活动所构成的金融稳定风险，并将“在2016年下半年发布必要的建议”。

银行的不端行为，比如试图操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)和外汇市场，可能造成系统性风险。FSB已同意一项行动计划，研究是否需要制订额外的规则。(完)