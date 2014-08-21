全球金融：G20或规定大银行需发行特别债券，为未来危机准备资本金

“银行业无疑倾向于制定解决方案，辅以具有适当弹性的GLAC概念，这是结束大而不能倒问题的尚待解决的关键因素，”国际金融协会(IIF)监管事务主管Andres Portilla表示，“可能出台一份咨询式提案，但料不会有很多人希望的全部细节。”

但是，一位G20消息人士称，预计协议不仅会达成，还会比一些方面预期的要详细，这对于在敲定最终规定之前进行完整的冲击评估至为重要。

“有关当局和金融稳定委员会致力于完成一项囊括充分内容的提案，对于精准制定最终规则，能够提供有意义的咨询和量化冲击的研究。”这位消息人士称。

大型银行预计，除了满足约10%的核心资本充足率外，它们将必须持有约相当于风险加权资产10%的GLAC债券。但这些银行希望，如果能够证明自己因为结构简化而能在危机中顺利解散，可以取得一些放宽的空间。

但G20消息人士为上述想法泼冷水。这位消息人士称，监管机构认为，全球所有29家大银行都需要这种“自救”债券作为重要缓冲好一段时间，以显示他们能够在不需要公共救助的情况下关闭。

监管机构最终希望，能更好地对银行债券定价，结束那些大而不能倒银行享有成本更低廉资金的局面。由于市场认为政府永远不会让这种银行倒闭，因此这些银行能够获得成本更低廉的资金。(完)