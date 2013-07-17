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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 12:39 BJT

全球金融：金融稳定委员会发布大型银行的救援指南

“在复苏计划中设立触发机制，目的是让金融机构在监管当局认为有需要干预或实施复苏举措之前，能维持或恢复财务实力，”FSB的新指南称。

“应要求金融机构向监管和破产管理当局阐明，要如何设定触发事件，并提交分析报告，表明触发机制可以及时生效。”

触发因素可包括信用评级被调降、资本充足率下滑、发生存款挤兑以及被要求为交易提供更多担保品。(完)

(编译 朱晓军/徐文焰；审校 张涛/许娜)
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