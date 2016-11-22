花旗和摩根大通并列为全球系统重要性最高银行（更新版）

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路透伦敦11月21日 - 根据金融稳定委员会(FSB)周一公布的年度更新名单，花旗(C.N)挤下汇丰(HSBA.L)，与摩根大通(JPM.N)并列为全球系统重要性最高的银行，意味着这家美国银行从2019年起必须额外持有资本，以帮助维持金融稳定。

在2007-09金融危机后，20国集团(G20)达成共识，系统重要性银行应依据各自构成的风险水准,相应额外持有资本。

全球共有30家银行被列为系统重要性银行，从2019年开始，这些银行还需持有可以在发生危机导致银行资本受损时减记的债券，以帮助补充资本金。

在FSB最新排名中，花旗取代汇丰，列入附加资本比率2.5%的最高等级之列。

花旗通过电邮发表声明称，FSB宣布的举措对于花旗目前需要完成的监管指标并无影响。

除次序调整外，名单中的30家银行没有变化。

由于来自监管机构和市场的压力，名单内的银行通常已经符合或者超过了要求其持有的资本水平。

汇丰与法国巴黎银行(BNPP.PA)以及德意志银行同在第二高等级，附加资本比率为2%。美国银行(BAC.N)上升一级后亦进入这一等级。

巴克莱(BARC.L)被降一级至附加资本比率为1.5%的级别，中国工商银行(601398.SS)和富国银行(WFC.N)则是升一级至与巴克莱同级。

摩根士丹利(MS.N)下降一级至附加资本比率1%的级别。

FSB也将同意让这30家银行拥有较高的杠杆比率。

杠杆比率是资本与非风险加权资产之比的衡量指标，全球其他银行的最低杠杆比率为3%。

FSB同时更新九家全球系统重要性保险公司的名单，与去年相同。

从2019年1月起，2017年仍在名单上的保险商将须遵守更严格的“损失吸收”要求。

名单内的保险商包括：全球人寿(Aegon)、德国安联、美国国际集团(AIG)、英国英杰华集团(Aviva)、法国安盛保险(Axa)、美国大都会人寿保险公司、中国平安保险、美国保德信金融集团和英国保诚集团。

金融稳定委员会(FSB)最新名单没有提到再保险商，此类公司是否纳入仍在考虑中。

全球保险监管者曾表示，在判定保险商是否具有全球系统重要性时，会考虑保险商的活动，不会只看重其规模和全球覆盖范围。

美国大都会人寿保险公司是美国最大的人寿保险商，也被金融稳定监管委员会(FSOC)认定具有系统重要性。该委员会由美国金融监管部门主管组成。

该保险商向法庭提起诉讼，成功地推翻了这一认定。但美国政府已经上诉，料在未来几个月得到判决。

“大都会人寿保险不再被认定为在美国具有系统重要性的金融机构，相信也不应该被认定为具有全球系统重要性的保险商，”大都会人寿保险周一称。(完)