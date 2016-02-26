奥斯本争取G20会议警告“英国退欧”的风险--金融时报

路透2月25日 - 据金融时报周四报导，英国财政大臣奥斯本正在争取20国集团(G20)对英国退出欧盟的风险发出警告。

该报援引接近奥斯本的人士称，奥斯本表示，他希望G20支持英国留在欧盟，以此作为周五和周六上海G20财长会议的一项重要成果。

据金融时报报导，中国官员周三与英国同级别官员举行的双边会晤中，表达了对“英国退欧”问题的关切。(完)