奥斯本争取G20会议警告“英国退欧”的风险--金融时报

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透2月25日 - 据金融时报周四报导，英国财政大臣奥斯本正在争取20国集团(G20)对英国退出欧盟的风险发出警告。
该报援引接近奥斯本的人士称，奥斯本表示，他希望G20支持英国留在欧盟，以此作为周五和周六上海G20财长会议的一项重要成果。
英国财政部对此不予置评。
据金融时报报导，中国官员周三与英国同级别官员举行的双边会晤中，表达了对“英国退欧”问题的关切。(完)
(编译 孙国玉；审校 郑茵)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。