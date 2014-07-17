全球经济：G20未提供必要政策支持，恐无法达成经济增长目标--澳总理

作为今年G20的轮值主席国，澳洲希望精简关注目标，以应对有关该组织说得多、做得少的指责。澳洲预计将把精力放在提高基建支出和增强财政纪律等措施上，以达到增长目标。

艾保德表示，G20领导人11月在布里斯班举行的会议上将发表总计三页的简短公报，内容“通俗易懂”。

“澳洲的任务是让G20把精力完全放在经济增长上，而不是处理全球可能面临的所有问题，”艾保德称。

The Business 20 (B20)指出，要想实现这个目标，解决截至2030年全球基建支出缺口57万亿(兆)美元的问题至关重要。B20于2010年成立，代表国际商业团体向G20献言献策。

不过，该组织批评全球规定繁琐，审批程序冗长，使得大型养老基金和保险公司很难投资大型基建项目。

艾保德支持基建目标，但也强调财政纪律。