全球经济：G20未提供必要政策支持，恐无法达成经济增长目标--澳总理

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
作为今年G20的轮值主席国，澳洲希望精简关注目标，以应对有关该组织说得多、做得少的指责。澳洲预计将把精力放在提高基建支出和增强财政纪律等措施上，以达到增长目标。
艾保德表示，G20领导人11月在布里斯班举行的会议上将发表总计三页的简短公报，内容“通俗易懂”。
“澳洲的任务是让G20把精力完全放在经济增长上，而不是处理全球可能面临的所有问题，”艾保德称。
The Business 20 (B20)指出，要想实现这个目标，解决截至2030年全球基建支出缺口57万亿(兆)美元的问题至关重要。B20于2010年成立，代表国际商业团体向G20献言献策。
不过，该组织批评全球规定繁琐，审批程序冗长，使得大型养老基金和保险公司很难投资大型基建项目。
艾保德支持基建目标，但也强调财政纪律。
“我们的所作所为确实没有超出利用宏观政策刺激经济的范围，”艾保德称，“我们需要解决非常规货币政策退出问题，并使政府的财政状况恢复到可持续水平。”(完) (编译 郑茵/许娜；审校 李爽/张明钧)
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