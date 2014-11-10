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货币新闻 | 2014年 11月 10日 星期一 16:07 BJT

全球金融：金融稳定委员会主席卡尼呼吁扩大合作打击银行不良行为

“我们正在进行一系列的改革，来改变市场的运行方式，这可以降低不当行为发生的机率...这已经上升到金融稳定的高度，我们需要一套全面的措施来解决，”卡尼说。

由于试图操纵指标利率，多家银行总共被罚款60亿美元。消息人士告诉路透，由于企图操纵汇市，六家银行本周可能受到处罚。

卡尼表示，需要改变银行业的文化，以减少不端行为。他还担任英国央行总裁的职务。(完)

(编译 张明钧/李春喜 审校 蔡美珍)
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