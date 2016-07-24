G20会议公报：使用所有政策工具促经济增长 减少政策负面溢出效应

路透北京7月24日 - 在成都举行的G20（20国集团）财长和央行行长会议周日发布公报称，将使用所有政策工具促进经济增长。货币政策将继续支持经济活动，保持价格稳定，但仅靠货币政策不能实现平衡增长；在强调结构性改革关键作用同时，财政战略对于促进实现共同增长目标同样重要。

刊登在央行网站的公报并称，汇率的过度波动和无序调整会影响经济和金融稳定，将就外汇市场密切讨论沟通，避免竞争性贬值和不以竞争性目的来盯住汇率，并反对各种形式的保护主义；各国将减少政策的不确定性，减少负面溢出效应，并增加透明度。

“鉴于近期形势变化，我们重申决心将各自以及共同使用所有政策工具，包括货币、财政和结构性改革政策，以实现我们的强劲、可持续、平衡和包容性增长的目标。”公报称。

公报表示，G20正在灵活实施财政政策，并实施更为增长友好型的税收政策和公共支出，包括优先支持高质量投资，同时增强经济韧性并确保债务占GDP的比重保持在可持续水平。此外，将继续研究G20在必要时可采取的适合各国国情的政策措施，以支持增长和应对潜在风险，包括应对资产负债表的脆弱性。

公报指出，全球经济持续复苏，但仍旧弱于预期。同时，增长成果应在国家内和国家间得到更广泛的分享以促进包容性。全球经济环境充满挑战，下行风险持续存在，突出表现在大宗商品价格波动以及许多经济体低通胀。

金融市场波动仍然很大，地缘政治冲突、恐怖主义和难民流动继续使全球经济环境复杂化。此外，英国脱欧公投结果也加大了全球经济的不确定性。“G20成员已经准备好积极应对英国公投带来的潜在经济和金融影响。今后，我们希望看到英国作为欧盟的密切伙伴。”

关于结构性改革，会议核准了深化结构性改革议程，在4月华盛顿会议确定的结构性改革九大优先领域基础上，制定了结构性改革的指导原则，并通过了一套监测和评估结构性改革进展的指标体系。G20在落实增长战略方面已取得新的进展，将在杭州峰会前完成增长战略更新和问责报告。

公报承诺采取进一步行动重振全球贸易和提升投资，致力于减少过度的失衡，并在追求经济增长的过程中促进更多的包容性；同时在全球性钢铁和其他行业的产能过剩方面加强沟通合作。

公报重申对推进投资议程的承诺，并将重点关注基础设施发展，坚持数量与质量并重。G20并成立全球基础设施互联互通联盟，以加强各个基础设施互联互通项目的整体协同与合作。

**完善国际金融架构**

会议还核准了关于完善国际金融架构的建议，继续改善对资本流动的分析、监测和对资本流动过度波动带来风险的管理，承诺进一步加强以国际货币基金组织（IMF）为核心的全球金融安全网。期待IMF在2017年年会前完成第15次份额总检查，包括形成一个新的份额公式，并支持世界银行集团按照达成一致的路线图和时间表实施股份审议。

“近期市场动荡和不确定性再次凸显建立开放且具抗风险能力金融体系的重要性。为此，我们继续承诺完成监管框架中剩余的核心工作，以及及时、全面和一致地落实已议定的金融改革，包括巴塞尔协议III和总损失吸收能力（TLAC）标准，以及有效的跨境处置机制。”公报称。

会议支持将加强的合同条款纳入主权债中的持续努力，并支持巴黎俱乐部作为主要的国际官方双边债务重组平台，讨论一系列主权债问题，支持巴黎俱乐部持续吸纳更多新兴债权国。

“我们欢迎中国定期参加巴黎俱乐部会议，以及中方发挥更具建设性作用的意愿，包括进一步讨论潜在的成员身份问题。”公报称。

同时，支持对扩大SDR（特别提款权）的使用进行研究，如更广泛地发布以SDR作为报告货币的财务和统计数据，以及发行SDR计价债券的可能性，从而增强韧性。呼吁国际组织进一步开展工作以支持本币债券市场的发展，包括加强对低收入国家的支持。

公报并表示，为支持全球可持续增长，有必要扩大绿色投融资；同时重申呼吁及时实施气候变化《巴黎协定》，落实发达国家和国际组织就气候资金所作的承诺和其他国家就气候资金所作的声明，明年将继续就气候资金问题开展工作。（完）

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