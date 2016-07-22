美国财长雅各布·卢称目前G20不需要采取协同财政刺激行动

专访：英国财政部官员称有信心将欧元清算业务留在伦敦
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透雅典7月21日 - 美国财政部长雅各布·卢(Jack Lew)周四称，20国集团(G20)的财经首脑不需要采取像2008-2009年那样，为应对经济衰退而进行大规模协同财政刺激，尽管英国公投决定退欧引发了全球经济增长放缓的预期。
雅各布·卢在前往中国成都出席于周末举行的G20财长和央行行长会议前对记者称，G20成员国需要根据自身情况采取行动，来支持经济增长，包括财政和货币举措以及旨在提高效率的结构性改革。
“我认为现在并不需要采取像2008年和2009年大衰退时那样的协同行动，”雅各布·卢在雅典对记者称。“但目前确实是要保持警惕--我们都需各尽所能，确保改善经济疲软情况，以及改善中长期前景。”
雅各布·卢称，与过去三年不同的是，目前G20成员国坚定地把重点放在提振经济成长上，而之前一些成员国则要推行加大财政撙节力度。
英国公投决定退欧的影响，预计将会是此次成都G20会议讨论的主要议题。
雅各布·卢称，英国脱欧谈判的最佳结果是达成一项协议，“使英国和欧洲的整合最大化”。(完)
(编译 侯雪苹；审校 李爽)
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
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