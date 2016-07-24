焦点：G20誓言加强提振经济广泛共享利益 共同面对英退阻力

2016年7月24日，20国集团（G20）财长和央行行长以及国际组织领导人在成都开会期间拍摄全家福。 REUTERS/Ng Han Guan

路透成都7月23日 - 20国集团(G20)决策高层周六称，全球主要经济体将采取更多行动提振经济增长，并更广泛地分享利益。目前G20正设法应对英国退出欧盟余波，并解决对全球化的不满。

G20财长和央行总裁周末在中国成都开会，讨论如何面对因英国退欧而更加严重的全球挑战。

会中讨论也涉及到保护主义。

“经济在持续复苏，但仍比合意的程度要疲弱。与此同时，各国需更广泛地分享经济增长带来的好处，以提高包容性。”G20部长在路透周六看到中公报草稿指出。

这份草稿料在周日下午发表，发表前可能还会做一些更动。草稿中指出英国退欧增添了全球经济的不确定性，但G20成员国“处于有利位置，可主动因应潜在的经济和金融后果。”

美国财政部长雅各布·卢说，重要的是G20国家善用货币和财政等所有政策工具以及结构性改革，以提升效率，来促进共同增长。

“当前对我们所有人来说重要的是加倍努力，利用我们所有的政策工具以促进共同增长。”雅各布·卢告诉记者。

中国财长楼继伟呼吁，随着财政政策和货币政策的政策效应递减，各国需进一步协调以促进可持续的增长。

“G20国家需要加强沟通协调，凝聚政策共识，引导市场预期，提高货币政策的前瞻性与透明度，增强财政政策的有效性。”楼继伟称。

**英国退欧**

这次G20会议是英国退欧公投后的首次这类会议，也是英国新任财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)首次与会。哈蒙德面对着英国计划多快推进与欧盟就脱欧正式展开磋商的问题。许多国家担心若推迟太久可能使不确定性升高，拖累全球经济。

“我希望能阐明脱欧时程和过程。愈快愈好，这样以产生新的平衡。”意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)告诉路透。

法国财长萨潘(Michel Sapin)说，即便英国没有为脱欧做好准备，其做出反应的时间也不应是无限期的。

德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)称，不应由其他国家付出更多代价来设法缓冲英退的打击。

“我认为这是英国人需要自己处理的事。”他在与哈蒙德谈话后称。

**汇率**

雅各布·卢在与日本财务大臣麻生太郎的会议中重申，G20成员国需遵守2月会中达成的协议，自我克制不要陷入货币竞贬。

而日本央行总裁黑田东彦说，必要时将会再次放松政策以实现2%的通胀目标；但他再度未理会有关日本央行将采取激进的“直升机撒钱”政策措施的闲话。

“如果这意味着央行直接认购公债，或把货币政策和财政政策合一管理，这在日本及其他发达经济体都是禁止的。”他称。

G20经济增长和赤字图表：tmsnrt.rs/1Svq16a

(完)