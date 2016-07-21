焦点：G20周末成都开会 关注英国退欧影响、保护主义及促增长政策

图为资料图片，显示欧元、美元、日圆、英镑、人民币和港元等。 REUTERS/Jason Lee/Files

路透上海7月20日 - 来自全球主要经济体的财经首脑将于本周末在中国召开会议，届时他们将面对卷土重来的保护主义忧虑，而英国公投退欧和促增长政策选择日益减少的问题料也将成为主要议题。

20国集团(G20)财长和央行官员会议上，英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)将成为关注焦点。他将在这次会议上首次亮相国际舞台，并要回答关于英国将如何处理退欧事宜的问题。

此次成都G20会议还受到特朗普(Donald Trump)竞选美国总统的困扰。特朗普本周被正式提名为共和党2016年总统大选候选人，预计他的竞选活动将以保护主义主题为核心。

“(英国退欧方面)，关注点是G20会传达出何种讯息来缓解忧虑，”参与G20相关事务的亚洲一位财经官员表示。“我们仍需保持警惕。”

国际货币基金组织(IMF)本周调降全球经济成长率预估，特别是由于英国公投脱欧的影响。

韩国企划财政部一位官员称，英国决定脱欧之后“全球经济成长的下行风险扩大”，这一议题将在成都会议的讨论中占据重要位置。

“把一切问题先放一边，讨论如何加强货币、财政和宏观经济政策方面的合作，以恢复全球经济成长，这将是最基本的，”这位官员说。

美国财政部一位官员提到公众对于贸易和全球化的反弹情绪日益强烈，称G20需要集中精力确保让本国公民普遍分享到全球贸易与合作的好处。

“我们还需要更好地解释，为什么从就业、经济成长和稳定来说，这种合作对于人们或者我们的公民是至关重要的，”这位官员说。

**对中国关注低一些**

由于下周美国和日本央行均将举行会议，所以有可能重点讨论汇率和当前全球货币政策制定的问题。

然而，对东道国中国而言，这次会议对它的关注度可能会比2月G20会议时要低。上次G20会议召开时，中国还在设法打消对其安排本币贬值恐引发全球货币战的顾虑。

五个月过去了，人民币已经走跌，本周兑美元于2010年底以来首次跌至6.7，不过这波下跌没有激起对中国刻意让本币贬值的担忧。

“随着时间推移，人民币在一点点波动，但我不认为这会是目前困扰G20决策者的事情，”汇丰控股的亚洲经济研究联席主管范力民说。

“大家似乎都...有一些共识，即中国并没有试图通过货币贬值来积极争取市场份额。”

对中国经济体质的而担忧也得到缓解，尽管其经济增长率降至25年低点。

“我们也会讨论中国问题，但多数G20国家相信，中国将能够设法实现软着陆，”将参与G20的一位欧洲官员说。

但美国仍试图把中国削减过剩工业产能纳入议题。

美国官员表示，财长雅各布·卢将“强调G20需在应对全球工业产能过剩的紧迫问题上发挥领导作用”。

中国国际经济交流中心专家张永军表示，中国对美国也有自己的诉求。

他说，中国或会要求美国在做出货币政策决定时更好地引导市场预期，其政策行动不应只考虑自身经济情况，还应考虑全球的经济情况。

日本不太可能在协同财政刺激举措或干预日圆升值方面获得各方支持，其在前次会议上的游说并无成效。

G20财经首脑已经承诺避免操纵汇率，在2月承诺相互沟通可能导致货币贬值的政策决定。

汇丰的范力民称，“会议可能对日本官员发出这样的提醒，‘请不要太过明显地管控汇率’。”(完)