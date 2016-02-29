G20要灵活实施财政政策 货币政策保持适度宽松--中国财长

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透上海2月29日 - 中国财政部部长楼继伟日前表示，二十国集团（20）同意将灵活实施财政政策，货币政策可能还要继续保持适度的宽松，并利用结构性改革等各种政策工具，来应对风险、增强市场信心和促进经济增长。
他出席G20上海财长和央行行长会议称，结构性改革各国有各国的国情；中国结构性问题造成的资源配置扭曲比较大，矫正这些扭曲带来的增长效果也比较大。中国要分析当前形势，采取措施，注重结构性改革长短措施的搭配。
“也就是说，货币政策可能还要继续保持适度的宽松”，财政部网站刊登楼继伟的发言称，“尽管大家也认识到，它的作用还是代替不了财政政策。”
针对财政政策，楼继伟认为，在目前情况下“最好实施扩张性的财政政策”。但各国情况不一样，有些国家因过度的福利承诺，造成当前财政不可持续。
他表示，所以大家要利用各种手段，包括实施结构性改革。没有能力实施扩张性财政政策的国家，要加快结构性改革；在扩张性财政政策上有一定空间的国家也要保持警惕，确保债务率可持续。
此外，楼继伟还认为，中国这两年大幅度解除管制，减少行政审批，加强政府部门之间的信息联动，使得居民和企业办事越来越方便，极大地推动了创业和创新。
除价格改革、户籍改革外，在税收政策上，中国针对小微企业的创新给予了支持；对社会上支持创新的投资基金，给予政策鼓励；对司法体制进行改革。此外，还有一些正在准备的改革措施，以后要逐步推出。（完）
(发稿 吴芳； 审校 黄凯)
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