中国称G20要务应是促金融市场稳定

路透北京2月27日电---中国代表团在二十国集团(G20)财长和央行行长会议上称,各方应继续加强合作,将促进金融市场稳定、推动复苏和增长作为当前首要任务.

中国并称,各方应着力解决欧债危机、石油价格上涨、资本无序流动等全球经济面临的突出风险和问题;应推进宏观经济政策协调,推动全球经济实现强劲、可持续、平衡增长.

中国央行网站周一刊登新闻稿称,中国人民银行行长周小川和财政部副部长朱光耀率中国代表团,参加了周末(25-26日)在墨西哥举行的G20会议.

新闻稿并援引会议称,当前应确保国际货币基金组织(IMF)具备充足的资源,欧元区也应加强防火墙建设,加快结构改革;份额是IMF最根本的资金来源,应尽快落实2011年份额改革.(完)

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--发稿 李然; 审校 乔艳红

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