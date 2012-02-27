中国称G20要务应是促金融市场稳定

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透北京2月27日电---中国代表团在二十国集团(G20)财长和央行行长会议上称,各方应继续加强合作,将促进金融市场稳定、推动复苏和增长作为当前首要任务.
中国并称,各方应着力解决欧债危机、石油价格上涨、资本无序流动等全球经济面临的突出风险和问题;应推进宏观经济政策协调,推动全球经济实现强劲、可持续、平衡增长.
中国央行网站周一刊登新闻稿称,中国人民银行行长周小川和财政部副部长朱光耀率中国代表团,参加了周末(25-26日)在墨西哥举行的G20会议.
新闻稿并援引会议称,当前应确保国际货币基金组织(IMF)具备充足的资源,欧元区也应加强防火墙建设,加快结构改革;份额是IMF最根本的资金来源,应尽快落实2011年份额改革.(完)
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--发稿 李然; 审校 乔艳红
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路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%至2015年7月以来最高。今年至今已累计涨一成，受更乐观的企业获利预期及新兴市场看跌押注解除提振。
路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储)准备在未来几个月上调利率。