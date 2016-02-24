标题新闻：德国财长朔伊布勒称过度宽松的货币政策带来风险，促请美联储进一步阐明政策前景

《中国人民币有效汇率变动情况表》--1月20日

路透上海1月20日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86， 为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。 12月人民币名义有效汇率指数升0.80%至118.55，为连续三个月上升，并与实际有效汇 率同创半年新高，上月修正后为升0.33%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2016年12月 122.86 1.04% 118.55 0.80% 2016年11月 121.6 0.57% 117.61 0.33% 2016年10月 120.91 -0.20% 117.22 0.23% 2016年9月