标题新闻：德国财长称本周上海G20会议应聚焦透过增加投资和改善整体环境来促进可持续成长

企业并购：中国泛海控股和IDG资本联手收购科技出版业者国际数据集团
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
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路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑
路透上海1月20日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86， 为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。 12月人民币名义有效汇率指数升0.80%至118.55，为连续三个月上升，并与实际有效汇 率同创半年新高，上月修正后为升0.33%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2016年12月 122.86 1.04% 118.55 0.80% 2016年11月 121.6 0.57% 117.61 0.33% 2016年10月 120.91 -0.20% 117.22 0.23% 2016年9月