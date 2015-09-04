焦点：G20财经峰会即将召开 中国经济放缓将为重要议题

2015年8月31日在北京一家奔驰装配厂拍到的图片。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

* G20财长会议将在周五和周六举行

* IMF对中国放缓带来的风险发出警告

路透安卡拉9月3日 - 20国集团(G20)财长和央行总裁会议周五将在土耳其召开，目前最大的议题可能是中国的市场动荡，但会议可能对此也无计可施。

国际货币基金组织(IMF)周三在其报告中警告，中国经济放缓，市场波动加剧增加了全球经济面临的风险，并提及新兴市场货币贬值和商品价格下挫构成的潜在风险。

但G20不太可能推出具体举措，应对中国经济波动的溢出效应，也不大可能敦促中国当局解决坏账上升等结构性问题。

缺乏具体行动可能会让批评者更加意识到，G20会议不过是“清谈会”和为决策官员提供亮相合影机会的场合。今年G20的主席国土耳其则期望改变这种印象。

日本财务大臣麻生太郎本周表示，本周举行的G20会议对中国经济的情况，包括结构性问题进行坦诚的讨论是有益的。

一位高级代表周四向路透表示，此次会议不会就近来的市场动荡单独点明批评中国。

“(中国)市场已不像10天前那样直线下跌了，”这位不愿透露姓名的代表说，对于中国和全球经济，“有必要采用令人宽慰的语调”。该代表还说，最终的公报可能会像以往一样提到避免汇率操纵的必要性。

分析师认为，公报不会就汇率问题发表强有力的声明。

“我们预计，公报将对‘在整体经济和金融市场自由化背景下增强汇率弹性的举措表示欢迎’，或是采用一些让每个G20成员国都可以按其希望解读的类似措辞，”花旗集团在一份报告中说。

土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)周四表示，他已要求G20成员国准备好投资策略，确保全球增长强劲、平衡和可持续。

他还说，基础设施投资是确保这种增长的关键，此外把伊斯兰融资工具作为这些投资计划的一部分是很重要的。

**移民危机和“人性尊严”**

中国上个月让人民币贬值近2%，让市场意外。中国称这是自由市场改革举措，否认引发各国新一轮为提振出口的货币竞贬。

美国一直敦促中国汇改，让汇率更多的由市场决定，美国官员欢迎中国的做法，同时也有些怀疑，表示将观察这是否单纯为了提振出口。

G20去年在澳洲布里斯班达成协议，将在未来五年采取措施提高整体GDP增长，创造数以百万计新岗位，即布里斯班行动计划(Brisbane Action Plan)。

这项协议包含大量承诺。土耳其曾表示，这些承诺的实施情况对于G20信誉非常重要。

不过布里斯班行动计划获得采纳以来，全球增长前景被下调，使目标更难以达成。

“全球经济增长比很多人半年前的预期慢，”多伦多大学政治学教授John Kirton说。他专研包括G20等在内的全球治理议题。

“中国可能引起了一场小型金融危机，或者小型冲击，对很多G20成员国造成负面影响。”

部分人士推测，财长和央行官员将致力详细讨论提振增长的一系列新措施--但暂时还不会宣布，将留待11月的政府首脑峰会。

“他们何不在此就宣布整套补救措施，立刻宣布？”Kirton称。

财经首长们也不太可能回避讨论在欧洲各地愈演愈烈的移民危机，不过料不会采取太多具体行动。

此议题在土耳其共鸣尤深。一张叙利亚三岁男童陈屍土耳其海滩的照片，周三在社群媒体引发大量回响，外界对发达国家对协助难民无所作为大感愤慨。

过去四年土耳其已接受约200万叙利亚移民，耗费资金超过65亿美元。

“我们认为，号召国际社会和各国采取行动护卫人性尊严，是我们身为2015年G20轮值主席的责任。”土耳其劳工部长Ahmet Erdem周四表示。(完)

(编译 张荻/汪红英/王丽鑫/张若琪 审校 白云/许娜/李婷仪)

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