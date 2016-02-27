李克强：G20成员国制定政策要兼顾促增长和外溢性影响

路透北京2月26日 - 中国总理李克强周五称，G20(20国集团)要加强宏观经济政策协调，G20成员国在制定本国宏观经济政策时，既要考虑促进自身增长，也要考虑外溢性影响，加强相互的沟通和协调，共同维护和促进国际金融市场稳定。

中国政府网援引他在G20财长和央行行长会议上的视频讲话指出，应对国际金融危机实践证明，靠量化宽松政策难以冲破制约增长的结构性障碍，也可能带来较多负外部效应，着力点还应该放在推进结构性改革上。总的方向应该是支持创新，放松管制，鼓励竞争，扩大开放，激发经济增长的活力。

“希望G20成员继续推动国际金融机构改革，完善国际货币体系，深化国际税收合作，构建更加公平、公正、开放的国际经济体系。”李克强称。

他指出，当前世界经济复苏与增长依然乏力，全球贸易低位徘徊，国际金融市场震荡不已，不稳定、不确定因素明显增多，“全球经济金融形势越是严峻复杂，就越是需要各国同舟共济，共克时艰。”

谈及中国经济时，李克强强调，中国不忽视存在的风险和挑战，会综合施策，进一步发挥好中国经济潜力巨大、韧性很强、回旋余地广阔的优势，在适度扩大总需求的同时，着力加强结构性改革，尤其是供给侧结构性改革。

中国还将持续推进简政放权、放管结合、优化服务等改革，实施创新驱动发展战略，深入推动大众创业、万众创新，把亿万民众的积极性和创造力调动起来，激发市场活力和社会创造力，不断壮大新的发展动能，改造和提升传统动能。

他还强调，将积极培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场；实行以市场供求为基础，参考一篮子货币，有管理的浮动汇率机制，人民币汇率不存在持续贬值的基础，将在合理均衡的水平上保持基本稳定。

“中国经济增长速度放缓，但就业稳定，而且有所增加。这表明中国在培育新动能、发展新经济方面已经取得明显成效。”李克强指出，“中国经济的发展和改革开放的持续推进，也将为中国金融市场稳定运行提供坚实的支撑。”

今年，中国首次担任G20主席国，年内在杭州举办的G20峰会将围绕“创新、活力、联动、包容的世界经济”这一主题，凝聚共识，推进合作，采取行动。（完）