焦点：中国希望借成功举办G20峰会展现大国地位 但疑心西方搅局

路透北京8月29日 - 本周末中国举办20国集团(G20)领导人峰会时，希望借此巩固其作为全球大国的地位，但却疑心西方及其盟友会不给自己在国际舞台上的应有地位。

确保不出现这种状况，将是中国国家主席习近平优先考虑的问题之一，也是中国评价G20峰会成功与否的一个关键指标。

外交官们称，北京希望借9月4-5日的杭州G20峰会提出全球经济增长的全面策略，但从领土争端到贸易保护主义等争议话题却可能抢占风头。

“从中国的角度来看，美国似乎要对其形成包围圈，”一名西方高级公使称。他说G20前夕与中国官员的会谈都被南海争端以及美国将在韩国部署的萨德反导系统(THAAD)所占据。

近几个月来，一个国际仲裁法庭对南海领土争端的裁决把中国激怒，该仲裁由菲律宾提起，但中国将此归咎于美国。

中国希望确保今年的G20峰会成功举行，而从官方媒体的报导中发现，习近平也承受着来自国内的压力，当他的权威在南海等问题遇到挑战时必须保持强势。

中国已经明确表示，不希望这些问题影响到此次峰会。

官方媒体大造声势，认为中国可以借助G20展示其在构建全球治理制度以及推动全球经济可持续增长方面的领导地位。官方的人民日报称，这次峰会可能是成果最丰硕的G20会议之一。

上周该报的评论文章写道，“让我们进一步加强合作。”

但中共中央党校的学习时报8月中旬称，美国所倡导的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)等计划显示，许多西方国家试图有意排挤崛起的中国，否定中国在世界舞台的话语权。

该报的G20评论写道，“他们试图夺回全球治理权，正在建立新的‘神圣同盟’，创建新的规则。”

“新的规则将把中国排除在外。”

**被英国和澳洲激怒**

在海外，英国和澳洲质疑中国在他们国家的战略性投资，中国对此感到恼怒，称这带有保护主义和偏执的意味。

澳洲已拒绝中国企业竞标该国规模为100亿澳元(77亿美元)的电网项目。英国方面则决定重新评估中资企业参与投资的一个造价为240亿美元的核电项目。

但西方官员对于他们的企业在中国的准入也有关切，而且越来越不惧怕讨论此事。

中国欧盟商会主席Joerg Wuttke称，对于中国的产能过剩问题，以及欧洲企业缺乏互惠性市场准入，由于欧洲官员一直在表达更多的不满，这方面的基调已经有了改变。

“已经到了人们不再害怕表达意见的地步了。他们觉得他们不得不在自己选民面前变得更加强硬，”Wuttke对路透称。

一名参与中国贸易问题的欧洲官员表达了对中国保护主义态度的愤怒。

“如果你说想买他们的一个电网，这些中国人会立刻让你打住。你都没法把话说完，”这位官员说。

“现在中国几乎对所有人都很生气，”另一位驻北京的西方外交人员表示，这名外交人员熟悉峰会情况。

另外一名西方外交人员称，中国确实想让G20峰会一帆风顺。

“从民族自豪感的角度来看这很重要，”这名外交人员表示，并指出G20被经济之外的其他问题绑架的情况并不少见。

“这对中国来说是个雷区。”

**日本**

然后还有日本，日本与中国过去10年来在战争史上争辩不休，同时在东海一系列无人居住岛屿的主权问题上也是互不相让。

上周中国高阶外交官员呼吁日本在G20上采取“建设性”态度，北京当局更深的疑虑在于，日本在盟国美国的指示下，正倾向涉入南海争端。

中国外交部支持成立的中国国际问题研究院发展中国家所所长王友明在环球时报写道，随着G20会议时间临近，日本就会进一步试图挑起争端。

“日本纠缠南海、东海问题，拉拢菲律宾，敦促中国尊重所谓‘国际仲裁’结果，”王写道。

“日本故技重演，难免搅局之嫌。”(完)