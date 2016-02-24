IMF报告敦促G20国家准备联合刺激计划 提振全球经济

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透华盛顿2月24日 - 国际货币基金组织(IMF)周三在一份报告中称，20国集团(G20)现在必须计划采取联合刺激举措，以止住全球经济减速势头。
在股市下跌、汇率波动、迹象显示全球经济疲软之际，G20高级官员本周晚些时候将齐聚上海。这份报告是为此次会议准备的。
“G20现在必须计划利用可用财政空间提振公共投资，联手支撑需求，”IMF人士在报告中称。
此次G20上海会议被拿来与2009年4月的G20会议对比，当时官员们同意采取联合刺激举措，防止全球经济不景气。
但IMF报告称，全球经济增长在放缓，而且新兴经济体金融状况在收紧，中国经济放缓对大宗商品出口国造成严重冲击。
“这些情况的发展表明经济复苏脱轨的风险提高，”报告称。
IMF报告指出，全球各国政府可能需要创立新的融资机制，以帮助那些易受资金外流影响的新兴市场和大宗商品出口国。
IMF今年将对各国应如何管理资本流动进行一次评估，关注焦点将是资本来源以及配置。
1月份，IMF将2016年全球经济增长预估从3.6%下调至3.4%。IMF周三报告称4月可能再次下调经济增长预估。
IMF报告还呼吁发达经济体降低对货币政策的依赖，并更多地依靠财政政策来支持经济增长。报导指出，新兴市场经济体应在可行的情况下采取灵活的汇率，并只是暂时性地干预汇市。(完)
(编译 李爽/杜明霞；审校 王丽鑫/张荻)
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