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国际财经 | 2016年 9月 5日 星期一 15:15 BJT

日本首相安倍敦促进行结构性改革解决钢铁产能过剩问题

路透杭州9月5日 - 日本政府一名资深发言人称，日本首相安倍晋三周一在20国集团(G20)领导人杭州峰会上表示，应推进基于市场机制的结构性改革，以解决钢铁行业产能过剩问题。

日本内阁官房副长官萩生田光一援引安倍称，“至于钢铁等产能过剩，补贴和出口信贷造成的市场扭曲是根本问题...我希望敦促进行基于市场机制的结构性改革，同时保持透明。”(完)

(翻译 张荻； 审校 张涛)

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