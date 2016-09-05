日本首相安倍敦促进行结构性改革解决钢铁产能过剩问题

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透杭州9月5日 - 日本政府一名资深发言人称，日本首相安倍晋三周一在20国集团(G20)领导人杭州峰会上表示，应推进基于市场机制的结构性改革，以解决钢铁行业产能过剩问题。
日本内阁官房副长官萩生田光一援引安倍称，“至于钢铁等产能过剩，补贴和出口信贷造成的市场扭曲是根本问题...我希望敦促进行基于市场机制的结构性改革，同时保持透明。”(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。