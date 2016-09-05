韩国称朝鲜进行核试验及导弹发射是在挑战中韩关系

路透首尔9月5日 - 韩国联合通讯社报道称，韩国总统朴槿惠对中国国家主席习近平表示，朝鲜进行第四次核试验和发射导弹是对中韩关系的挑战。

韩联社报道称，朴槿惠表示朝鲜的挑衅行为严重损害了朝鲜半岛以及东北亚的和平和稳定。此前她与习近平在G20峰会间隙举行了会面。(完)