G20会议：沙特与俄罗斯将成立工作组 维护油市稳定

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京9月5日 - 根据沙特和俄罗斯周一在20国集团(G20)峰会间隙发布的联合声明，两国同意成立工作组，评估油市基本面并建议要采取的措施和行动，以维持油市稳定。
沙特能源部长法力赫在杭州的G20记者会上称，沙特和俄罗斯已经签署协议，寻求在油市进行合作。
俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)在记者会上称，为稳定全球油市，同沙特将会采取各种合作措施，其中包括限产。
俄罗斯和沙特分别为全球第一和第二大产油大国。(完)
(编译 李春喜/孙茉莉; 审校 高琦/于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。