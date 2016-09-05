G20会议：沙特与俄罗斯将成立工作组 维护油市稳定

路透北京9月5日 - 根据沙特和俄罗斯周一在20国集团(G20)峰会间隙发布的联合声明，两国同意成立工作组，评估油市基本面并建议要采取的措施和行动，以维持油市稳定。

沙特能源部长法力赫在杭州的G20记者会上称，沙特和俄罗斯已经签署协议，寻求在油市进行合作。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)在记者会上称，为稳定全球油市，同沙特将会采取各种合作措施，其中包括限产。

俄罗斯和沙特分别为全球第一和第二大产油大国。(完)