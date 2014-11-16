G20承诺促增长和应对气候变化 俄罗斯因乌克兰问题被孤立

2014年11月16日在澳大利亚布里斯班拍到的G20峰会图片。 REUTERS/Alain Jocard/Pool

路透澳洲布里斯班11月16日 - 20国集团(G20)领导人周日达成一致，将提振乏力的全球经济增长，应对气候变化和打击逃税，但西方国家与俄罗斯之间的关系跌至乌克兰危机发生以来的新低点。

俄罗斯总统普京提早离开G20峰会，因美国总统奥巴马指责俄罗斯入侵乌克兰，英国则警告欧洲有可能出现“冰封冲突”。

数个西方国家发出警告称，如果俄罗斯不从乌克兰撤军和撤武，俄将面临进一步制裁。

“我想普京总统能看到自己正站在十字路口，”英国首相卡梅伦说。“如果他还继续破坏乌克兰稳定，将会招致进一步的制裁和措施。”

“制裁是有成本的，但在欧洲大陆上制造并维持冰封冲突的成本会高更多。”

奥巴马称，俄罗斯被孤立不可避免。

“我们更希望俄罗斯能与全球经济完全融合，”他在记者会上称。

“但我们也非常坚定的认为应该遵守核心国际原则...不能入侵他国，或给代理提供资金，支持他们在一个拥有民主选举体制的国家搞分裂。”

普京在离开G20峰会前表示，乌克兰危机是可能解决的，但没有详细说明。

“当前的(乌克兰)局势在我看来很有希望解决，无论这听起来有多奇怪，”普京称。他缺席了一次工作午餐提前离开峰会，称因回国路途遥远且需要补眠。

俄罗斯否认今年介入乌克兰冲突。这场冲突已经导致逾4,000人丧生。

**气候变化**

虽然在G20会议上，安全和气候变化问题比促进经济增长吸引更多注意，但领导人也签署了一些协议，力图在五年内将全球增长率额外提高2.1个百分点。

“这将使全球经济规模增加逾2万亿美元，创造数以百万计的岗位，”会议结束时发布的公告称。公告还承诺解决全球避税行为导致各国政府损失数以十亿美元计的收入损失的问题。

美国等其他国家无视主办国--澳洲阻止气候变化问题成为正式议程的企图。

最终公报呼吁采取有力且有效的行动来解决气候变化问题，期望在2015年巴黎召开的联合国气候大会上，正式通过一项具有法律效力的协定。以人均碳排放量计算，澳洲是全球最大的碳排放国之一。

“最艰难的讨论当属气候变化问题，”一名要求匿名的欧盟官员向记者称，“这真是一场阵地战，确实要一步步来。最终我们涉及了大多数希望讨论的问题。”

奥巴马断然将气候变化问题列为G20议程，他在周六演讲时号召各国采取行动，并承诺向绿色气候基金(Green Climate Fund)捐助30亿美元。日本周日承诺向该基金捐助15亿美元。

全球领导人还同意团结起来应对埃博拉疫情。英国首相卡梅伦表示，埃博拉不仅是一场人道主义危机，还是一个安全威胁。

“让人们远离埃博拉威胁的最佳方法是，从源头解决，”他称。

**俄罗斯可能面临进一步制裁**

西方国家针对俄罗斯的石油和银行等行业进行制裁，与普京关系密切的人亦在制裁名单上，导致该国经济承受严重冲击。而与此同时，油价下跌严重挤压了该国预算，卢布在金融市场上也大幅贬值。

“目前我们所实施的制裁是卓有成效的，”奥巴马在峰会后表示。“我们保留这一能力，我们会经常检视这一机制，以便在必要时施加额外的压力。”

当日稍早，奥巴马、澳洲总理艾保德(Tony Abbott)和日本首相安倍晋三结成反对俄罗斯的联盟，誓言将阻止其所谓的俄罗斯动摇乌克兰东部的企图。

包括德国总理梅克尔在内的欧洲领导人还警告称，俄罗斯若不停止对乌克兰亲俄分裂武装的支持，可能面临进一步制裁。

欧盟成员国外长周一将开会讨论下一步举措，包括是否对俄罗斯实行额外制裁。(完)

(编译 白云/王丽鑫/许娜/郑茵 审校 徐文焰/张若琪/李爽)

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