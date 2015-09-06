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中国财经 | 2015年 9月 6日 星期日 15:44 BJT

G20认为无需为中国经济成长放缓感到不安--德国财长

路透安卡拉9月5日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周六表示，20国集团(G20)财经首长一致认为，没有必要为了中国经济成长放缓而感到不安。

朔伊布勒同时表示，北京当局已经在会议中保证，将会持续推进金融市场改革。

在为期两天的G20财经首长及央行官员会议后，朔伊布勒在土耳其首都安卡拉举行的记者会上表示，“中国同僚明确表示，他们已经就远大的改革作出决定，并将一直推进下去。”

朔伊布勒同时指出，全球不缺动资金，而流动性过高恐有引发价格泡沫之虞。(完)

(编译 张明钧; 审校 王丽鑫)

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