G20财经首脑共识中国经济成长将可保七--轮值主席国土耳其

路透安卡拉9月6日 - 20国集团(G20)会议轮值主席国土耳其在首都安卡拉举行两日会议后表示，G20财经首脑的共识是，中期而言中国经济每年将成长7%左右。

土耳其副总理Cevdet Yilmaz表示，部分G20成员国主张美国联邦储备委员会(FED/美联储)预期中的升息会提前而不会延后，但其他国家则主张会延后。

他称，虽然土耳其央行虽然试图不采取措施以支撑经济成长，但这与其确保物价稳定的努力产生冲突。(完)

(编译 张明钧; 审校 王丽鑫)

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