G20会议：中国需改革市场并收紧排放规定 以促进天然气使用--高管

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月29日 - 业内高管周三表示，中国需要实施更广泛的市场改革，并采取更严格的排放规定，以促进天然气作为最有效减排燃料的使用。
他们说，中国鼓励使用天然气的想法遇到阻力，因为定价机制不灵活、独立厂商没有进入市场的通道，以及基础设施上的局限性。中国是全球最大能源消费国。
随着经济增长放缓，过去两年中国天然气需求增速降至不到5%，远远低于前些年的水平；2004至2013年中国天然气需求激增了四倍。
中国需要从勘探到生产和分销，实施更广泛的市场改革，以释放天然气供应；另外，实施更加严格的排放规定将增强天然气相对于煤炭的吸引力，目前中国近四分之三的电力供应依赖煤炭。
“监管方面需要加强，特别是排放的控制。只要政策制定者释放出正确的信号，行业就会有所回应，”国际煤气联盟(International Gas Union)公共事务执行董事Mel Ydreos在20国集团(G20)能源部长会议的间隙表示。
中国石油天然气集团公司副总经理徐文荣呼吁政府进一步改革国内天然气定价，并提供政策支持，增加天然气的使用。
明年中国将推出一个全国性的碳市场，以七个试点区域市场为基础，同时暂时搁置碳税，因其需要漫长的立法流程，而且对于业已陷入挣扎的行业冲击较为广泛。
中国石化(0386.HK)副总裁王志刚在同一论坛中表示，政府应该要对天然气补偿负起责任，因为天然气的碳排放要低得多。
业界也呼吁为天然气发电提供公平的竞争环境，与可再生能源发电并驾齐驱。(完)
(编译 李春喜/陈宗琦；审校 徐文焰)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。