G20会议：中国需改革市场并收紧排放规定 以促进天然气使用--高管

路透北京6月29日 - 业内高管周三表示，中国需要实施更广泛的市场改革，并采取更严格的排放规定，以促进天然气作为最有效减排燃料的使用。

他们说，中国鼓励使用天然气的想法遇到阻力，因为定价机制不灵活、独立厂商没有进入市场的通道，以及基础设施上的局限性。中国是全球最大能源消费国。

随着经济增长放缓，过去两年中国天然气需求增速降至不到5%，远远低于前些年的水平；2004至2013年中国天然气需求激增了四倍。

中国需要从勘探到生产和分销，实施更广泛的市场改革，以释放天然气供应；另外，实施更加严格的排放规定将增强天然气相对于煤炭的吸引力，目前中国近四分之三的电力供应依赖煤炭。

“监管方面需要加强，特别是排放的控制。只要政策制定者释放出正确的信号，行业就会有所回应，”国际煤气联盟(International Gas Union)公共事务执行董事Mel Ydreos在20国集团(G20)能源部长会议的间隙表示。

中国石油天然气集团公司副总经理徐文荣呼吁政府进一步改革国内天然气定价，并提供政策支持，增加天然气的使用。

明年中国将推出一个全国性的碳市场，以七个试点区域市场为基础，同时暂时搁置碳税，因其需要漫长的立法流程，而且对于业已陷入挣扎的行业冲击较为广泛。

中国石化(0386.HK)副总裁王志刚在同一论坛中表示，政府应该要对天然气补偿负起责任，因为天然气的碳排放要低得多。

业界也呼吁为天然气发电提供公平的竞争环境，与可再生能源发电并驾齐驱。(完)