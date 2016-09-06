G20公报：货币、财政政策应与结构性改革相配合 重申避免竞争性贬值

路透北京9月6日 - 为期两天的20国集团(G20)杭州峰会于9月5日落幕。周一晚间发布的杭州峰会公报显示，本次G20峰会达成“杭州共识”，提出将创新经济增长理念和政策，财政、货币和结构性改革政策相互配合，需求管理和供给侧改革并重等原则。

新华社援引公报内容称，G20各国决心将各自以及共同使用所有政策工具，包括货币、财政和结构性改革政策，以实现强劲、可持续、平衡和包容性增长的目标。货币政策将继续支持经济活动，保持价格稳定，与中央银行的职责保持一致。

但公报认为，仅靠货币政策不能实现平衡增长。而在强调结构性改革发挥关键作用的同时，还应强调财政战略对于实现共同增长目标同样重要。同时，汇率的过度波动和无序调整会影响经济金融稳定。公报重申此前的汇率承诺，包括将避免竞争性贬值和不以竞争性目的来盯住汇率。

公报并表示，将继续努力建设开放型世界经济，反对保护主义，促进全球贸易和投资，加强多边贸易体制，确保全球化背景下的经济增长提供惠及更多人的机遇、得到公众普遍支持。

以下为公报要点摘录：

**加强政策协调**

--实现经济增长，必须加强政策设计和协调。G20决心将各自以及共同使用所有政策工具，包括货币、财政和结构性改革政策，以实现强劲、可持续、平衡和包容性增长的目标。

--货币政策将继续支持经济活动，保持价格稳定，与中央银行的职责保持一致，但仅靠货币政策不能实现平衡增长。在强调结构性改革发挥关键作用的同时，G20还强调财政战略对于促进实现共同增长目标同样重要。G20正在灵活实施财政政策，并实施更为增长友好型的税收政策和公共支出，包括优先支持高质量投资，同时增强经济韧性并确保债务占国内生产总值的比重保持在可持续水平。

--重申汇率的过度波动和无序调整会影响经济金融稳定。G20有关部门将就外汇市场密切讨论沟通。重申此前的汇率承诺，包括将避免竞争性贬值和不以竞争性目的来盯住汇率。

--将仔细制定、清晰沟通在宏观经济和结构性改革方面的政策措施，以减少政策的不确定性，将负面溢出效应降至最低，并增加透明度。

**创新增长方式**

--重申提振全球需求以支持短期增长的重要性，同时认为必须消除供给侧制约，以持续提升劳动生产率，拓展生产的边界，释放中长期增长潜力。

--重申结构性改革对提高G20成员国生产率、潜在产出以及促进创新增长的关键作用。将落实G20“深化结构性改革议程”，同时注意到结构性改革的选择和设计应符合各国经济情况。将确保“深化结构性改革议程”和“创新增长蓝图”中的相关要素得到清楚阐释。

**建设更高效的全球经济金融治理**

--将继续改善关于资本流动的分析、监测和对资本流动过度波动带来风险的管理。支持进一步加强以强劲的、以份额为基础的、资源充足的国际货币基金组织为核心的全球金融安全网，提高国际货币基金组织贷款工具的有效性、并在尊重各自职责的基础上进一步加强国际货币基金组织与区域金融安全网之间的有效合作。

--欢迎人民币于10月1日被纳入特别提款权货币篮子。支持正在进行的在扩大特别提款权使用方面的研究，如发行特别提款权计价债券，从而增强韧性。欢迎国际组织进一步开展工作以支持本币债券市场的发展，包括加强对低收入国家的支持。

--继续承诺完成监管框架中剩余的核心工作，以及及时、全面和一致地落实已议定的金融部门改革议程，包括巴塞尔协议Ⅲ和总损失吸收能力标准，以及有效的跨境处置机制。

--继续应对保险业系统性风险的问题。欢迎针对国际活跃保险机构制定保险资本标准的工作；G20并将致力于充分且及时地落实已议定的场外衍生品改革，将消除向交易库报告场外衍生品交易以及当局合理获得数据所面临的法律和监管障碍。

--将继续密切监测并在必要时应对金融体系中的新风险和脆弱性，包括与影子银行、资产管理和其他市场化融资有关的风险。

--强调税收政策工具在开展供给侧结构性改革、促进创新驱动和包容性增长方面的有效性，以及税收确定性对于促进投资和贸易的益处，并要求经合组织和国际货币基金组织继续就促进增长的税收政策和税收确定性开展工作。

--有必要扩大绿色投融资。绿色金融的发展面临许多挑战，包括期限错配、信息不对称和分析能力缺失等，但G20可以与私人部门一起提出许多应对这类挑战的措施；支持本地绿色债券市场发展，开展国际合作以推动跨境绿色债券投资。

**促进更强劲的全球贸易和投资**

--G20对全球贸易和投资增长缓慢表示关切，承诺推动贸易投资自由化和便利化，加强开放型世界经济。

--承诺在2016年底前批准《贸易便利化协定》；于2016年底前达成一个富于雄心、面向未来的《环境产品协定》，在广泛范围内削减环境产品关税。

--重申反对任何形式的贸易和投资保护主义，将减少及不采取新的贸易保护主义措施的承诺延长至2018年底并重申决心实现这一承诺。

**其它**

--重申促进基础设施投资，坚持数量和质量并重。欢迎11个多边开发银行提出的《支持基础设施投资行动的联合愿景声明》，包括在各机构的职责范围内宣布的高质量基础设施项目量化指标。

--英国脱欧公投结果为世界经济增加了不确定性。二十国集团成员已充分准备好积极应对脱欧公投可能带来的经济和金融后果。（完）