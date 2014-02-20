全球经济：G20最终公告将着眼于美国货币政策对新兴市场的影响

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
**金砖国家**
G20金融领袖很可能同意IMF上个月的建议，即把下一轮IMF改革的截止期限推迟至明年1月，因美国未批准2010年的改革方案。
美国料因阻碍给予发展中国家更多话语权的改革而受到批评，但最终G20就此问题将达成“广义共识”。
金砖国家--巴西、中国、印度、俄罗斯和南非--的官员将就此进行讨论，但不会发布单独声明。
“没有提出责备或谴责的意图，”这名官员说。
金砖国家官员将在G20会议间隙举行会面，讨论建立一家开发银行，以稳定汇市。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)扭转政策促使投资者将资金撤离新兴市场，一些需要填补经常帐缺口的国家对资金需求的紧迫性提高。
“不要期望会在悉尼完成协商，”一位俄罗斯官员说，“现在说时间表还太早...但时间可能是最重要的因素。”(完)
(编译 王翔琼/田建华/杜明霞；审校 高琦/李婷仪)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。