全球经济：G20最终公告将着眼于美国货币政策对新兴市场的影响

**金砖国家**

G20金融领袖很可能同意IMF上个月的建议，即把下一轮IMF改革的截止期限推迟至明年1月，因美国未批准2010年的改革方案。

美国料因阻碍给予发展中国家更多话语权的改革而受到批评，但最终G20就此问题将达成“广义共识”。

金砖国家--巴西、中国、印度、俄罗斯和南非--的官员将就此进行讨论，但不会发布单独声明。

“没有提出责备或谴责的意图，”这名官员说。

金砖国家官员将在G20会议间隙举行会面，讨论建立一家开发银行，以稳定汇市。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)扭转政策促使投资者将资金撤离新兴市场，一些需要填补经常帐缺口的国家对资金需求的紧迫性提高。

“不要期望会在悉尼完成协商，”一位俄罗斯官员说，“现在说时间表还太早...但时间可能是最重要的因素。”(完)